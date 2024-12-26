Дубайские кораллы принесли женщине проблемы на таможне

В аэропорту Екатеринбурга таможенники задержали пассажирку, везущую кораллы на память об отдыхе в Дубае. За недекларирование находящихся под охраной СИТЕС полипов женщине грозит штраф с конфискацией сувениров.

Таможенники в аэропорту Кольцово остановили в «зеленом коридоре» пассажирку рейса Дубай — Екатеринбург, которая пыталась провезти в багаже 12 кораллов. Женщина взяла с собой собранные на берегу океана кораллы для украшения дома и памяти об отдыхе, не предполагая, что для провоза необходимо специальное разрешение, сообщили Fishnews в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Экспертиза установила, что все образцы относятся к отряду мадрепоровые и входят в перечень видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения (СИТЕС).

«Для провоза через таможенную границу видов дикой природы и фауны необходимо получить сертификаты СИТЕС, выданные национальными административными органами страны-экспортера, а также заполнить таможенную декларацию», — отметил начальник таможенного поста аэропорт Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик.

Возбуждены административные дела о недекларировании и несоблюдении ограничений на ввоз товаров. Пассажирке грозит штраф с конфискацией кораллов.

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