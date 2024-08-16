Зубы «краснокнижного» кашалота пытались вывезти в Китай

Сотрудники Шереметьевской таможни обнаружили в багаже гражданина Китая, вылетавшего в Пекин, дериваты зубатого кита. Иностранец взят под стражу до вынесения судебного решения.

Шереметьевские таможенники нашли в багаже авипассажира 71 предмет: 13 целых зубов редкого млекопитающего и 58 фрагментов.

«Товар перевозил 53-летний медицинский работник. Мужчина пояснил, что купил культурные ценности на московском вернисаже и вез родственникам в качестве сувениров. При этом разрешительные документы у него отсутствовали», - рассказали Fishnews в пресс-службе ФТС России.

Таможенники передали дериваты на экспертизу в Государственный Дарвиновский музей. Специалисты установили, что резцы принадлежат зубатому киту, включенному в Международную красную книгу, и представляют собой культурную ценность.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда культурных ценностей). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет со штрафом до 1 млн рублей.

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