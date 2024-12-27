«Опыт 2007 года ничему не научил» — специалисты о мазутной ЧС

Правительственная комиссия ввела режим чрезвычайной ситуации федерального характера из-за нефтеразлива в Керченском проливе. Ранее представители Всероссийского общества охраны природы рассказали про ряд проблем, связанных с уборкой мазута.

МЧС: «Обстановка контролируемая»

Глава МЧС России Александр Куренков 26 декабря провел из Анапы заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Встреча была посвящена ЧС в Керченском проливе.

Во вступительном слове глава чрезвычайного ведомства подчеркнул, что обстановка контролируемая, работа ведется по многим направлениям, сообщили в пресс-службе министерства.

В настоящее время общая протяженность зоны мониторинга на побережье Краснодарского края составляет 220 км. Работы по уборке загрязненного песка и грунта продолжаются по пяти секторам — один Темрюкский сектор и четыре сектора в Анапе.

По информации МЧС, уже собрано порядка 30 тыс. тонн загрязненного песка и грунта, более 23,5 тыс. тонн вывезено на полигоны. В Керченском проливе обследовано 295 кв. км акватории. Площадь обработанной акватории — более 29 тыс. кв. м. Установлено 450 м боновых заграждений.

В морском порту Анапы площадь обработанной береговой полосы составляет порядка 5 кв. км. Также в пресс-службе отметили, что волонтерами спасено 1154 птицы.

Группировка сил и средств, привлеченная к ликвидации чрезвычайной ситуации, в том числе волонтеров, составляет более 10 тыс. человек и 360 единиц техники, привели цифры в министерстве.

«Принимая во внимание сложившуюся обстановку и с учетом заслушанных нами докладов предлагаю отнести чрезвычайную ситуацию, вызванную крушением танкеров в Керченском проливе к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования», — резюмировал министр. — Это позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь пострадавшим субъектам из резервного фонда правительства РФ».

Вячеслав Фетисов: «Не замалчивать проблемы»

Днем ранее, 25 декабря, в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная ликвидации последствий экологической катастрофы, сообщает корреспондент Fishnews.

Председатель Всероссийского общества охраны природы, первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов рассказал, что президиум ВООП решил создать штаб по ликвидации катастрофы.

«Будем внимательно следить за тем, что происходит, мониторить ситуацию и предлагать то, что может, исходя из практического применения, помочь в ликвидации ущерба», — обещал Вячеслав Фетисов. А ущерб, по мнению ВООП, будет только нарастать.

Глава природоохранной организации напомнил о нефтеразливе, который произошел в Керченском проливе в 2007 г. «Опыт 2007 года нас практически ничему не научил», — констатировал он.

По мнению Вячеслава Фетисова, для предупреждения таких происшествий нужны системные комплексные решения, работать над которыми должны и депутаты Госдумы, и общественные организации, и ученые.

«Мне кажется, здесь требуется серьезное обсуждение проблематики. Не замалчивать проблемы, а именно их озвучивать и принимать решения, которые помогут нам избежать накопленного ущерба», — подчеркнул председатель ВООП.

Он также отметил, что нужно обратиться к высшему руководству страны: нужен специальный фонд для ликвидации последствий ЧС.

Потерянное время

«Авария, которая была в 2007 году, нанесла колоссальный ущерб, и по тем оценкам, которые тогда были сделаны, экосистемам нужно было 15 лет, чтобы восстановиться», — отметил председатель научно-экспертного совета ВООП, научный руководитель Института водных проблем Виктор Данилов-Данильян. Теперь же, как он выразился, по местным экосистемам произведен «контрольный выстрел».

Потери для природы и рекреационного сектора, по словам Виктора Данилова-Данильяна, пока трудно оценить. «Ужасно, что мы ничему не учимся. Авария 2007 года нас практически ничему не научила», — повторил докладчик слова Вячеслава Фетисова.

Виктор Данилов-Данильян сообщил, что мониторинг толком не велся, и последствия загрязнений 2007 г. полностью не известны.

Он обратил внимание: мазут, который волонтеры находят в песке на глубине 30 и более сантиметров, — не просочившиеся нефтепродукты нынешнего разлива, а слой 2007 г. Поэтому говорить, что экосистемы восстановились со времени прошлой ЧС, не вполне корректно, даже если имеются обнадеживающие оценки по численности разных видов, подчеркнул специалист.

«Оказалось, что никаких бульдозеров нет, никаких грузовиков нет — никакой техники фактически нет. Все, чем вооружены люди в условиях экологической катастрофы в 21-м веке, — это лопаты и никудышные, никуда не годные полиэтиленовые мешки», — указал Виктор Данилов-Данильян.

Он считает, что первая неделя после аварии — когда происходят самые большие потери — потеряна почти бессмысленно. В частности, не была оперативно собрана и доставлена техника. Это необходимо делать сейчас.

В целом картину представитель ВООП и Института водных проблем обрисовал нерадостную. Данных по пострадавшим животным нет и долго не будет. Текущая цифра по загрязненному мазутом грунту, который надо вывезти, — 200 тыс. тонн, и она, несомненно, будет расти. Мазут продолжит выбрасываться на берег, в том числе на уже очищенные участки — не известно, сколько раз придется убирать нефтепродукты.

С мест подтвердили — техники действительно катастрофически не хватает. Глава Центра чистой природы Александр Люкшин рассказал, что часть уже наполненных мешков разорвал шторм и мазут вытек обратно. Есть проблемы с координацией волонтеров. Кроме того, непонятно, что делают с вывезенным на полигоны загрязненным грунтом.

Сделать грязный грунт полезным

«Само собой разумеется, что нужно мобилизоваться и приложить все силы, чтобы ущерб минимизировать», — подчеркнул Виктор Данилов-Данильян. А для того, чтобы минимизировать ущерб, надо разумно распоряжаться грунтом, который будет вывозиться, указал специалист.

По его словам, грунт нужно размещать так, чтобы не загрязнять площадок, где он складируется, — обеспечить полную изоляцию песка с мазутом от поверхности под ними.

«Можно переработать с помощью бактерий весь мазут таким образом, что вывезенный грунт станет плодородным», — отметил ученый.

На пресс-конференции выступил и гендиректор производящей сорбент компании Андрей Шипкин. Он рассказал, что предприятие участвовало в ликвидации последствий аварии в 2007 г., готово помочь и сейчас. Причем если тогда применяли специальную руду, то сейчас для санации почвы можно использовать более продвинутое вещество — биоактивированный сорбент.

Нужна хорошая координация

Заместитель председателя научно-экспертного совета ВООП, генеральный директор Центра специальных проектов и программ Роман Голунов обратил внимание, что работа с загрязненным грунтом займет не один год.

Все эти мероприятия требуют сейчас координации, осмысления, выстраивания новых планов, подходов, выделения на это ресурсов», — подчеркнул Роман Голунов.

Он отметил и ряд других проблем. Например, нет оценок от профильных служб по загрязнению воздуха. В России делают покрытия, которыми можно изолировать загрязненный грунт на полигонах, но к производителям никто не обращается.

Кроме того, докладчик рассказал про занижение показателей: очевидцы неделю назад сообщали о семиметровых волнах, но в официальных документах указано «более трех метров». А что же будет с цифрами по мазуту? — задался вопросом специалист.

Опасный мазут

Член НЭС ВООП, доцент кафедры промышленной экологии РГУ нефти и газа НИУ имени И.М. Губкина Сергей Остах был в составе оперативного штаба по ликвидации последствий аварии в 2007 г. Тогда весь цикл работ — от обнаружения разлива до утилизации последнего объема отходов — занял около трех лет. Сейчас же ущерб и, соответственно, объем работ кратно больше, отметил он.

Сергей Остах указал на еще один аспект. «Мы имеем дело с мазутом, в котором есть токсические полиароматические и другие фракции, которые могут давать третий класс опасности», — подчеркнул эксперт. Между тем, по его словам, многие полигоны и площадки предназначены для веществ пятого класса опасности.

«Поэтому для того, чтобы эффективно работать, необходимо очень оперативно принимать решения по созданию дополнительных временных площадок», — призвал Сергей Остах.

Он также напомнил, что в 2007 г. федеральный уровень ЧС был объявлен с первых дней катастрофы.

В этот раз ущерб однозначно превысит 1,2 млрд рублей, сообщил докладчик. При этом чрезвычайная ситуация уже носит межрегиональный характер. С весенним прогревом на берег пойдут новые порции мазута, поэтому кроме волонтеров нужны будут профессионально подготовленные люди, которые умеют устанавливать боновые ограждения, работать со специальной техникой. Надо готовиться и к выбросам в Крыму.

Главная задача сейчас, по словам Сергея Остаха, — «максимально быстро собрать все, что есть». А потом предстоит переработка загрязненного грунта, рекультивация загрязненных земель. Кроме того, можно помочь местным микроорганизмам бороться с загрязнением — биосорбентами, но только очень аккуратно, подчеркнул эксперт.

Сергей Остах также отметил, что важно уделить внимание питьевому водоснабжению, водозаборам, малым рекам. «С ними работы будет гораздо больше, нужны другие проектные решения», — акцентировал специалист.

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Алексей СЕРЕДА, Fishnews