Уборка мазута в Анапе потребовала дополнительных мер

Необходимо оперативно убирать мазут с берегов Анапского района, чтобы он не впитался глубже, отметил глава Минприроды Александр Козлов. В район ЧС доставят дополнительную технику и мешки, а также организуют перевалочную площадку.

Нефтепродуктов все прибывает

Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов провел в Анапе оперативный штаб по ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе. Вместе с руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой и губернатором Вениамином Кондратьевым глава Минприроды осмотрел наиболее пострадавшие от выбросов мазута пляжи Анапы.

«Согласно информации Минтранса, собственник танкера «Волгонефть-239» юридически подтвердил, что берет на себя ответственность по подъему и утилизации судна. Предложен механизм, как скачать оставшееся в танкере топливо. От второго собственника завтра ожидаем письменное подтверждение, что работа будет организована. Задача — сделать так, чтобы достать мазут, не нарушая экосистемы моря», — сообщил Александр Козлов.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе министерства, ликвидация мазута с прибрежных территорий идет с утра до поздней ночи. Для этого сформирована группировка из спасателей МЧС, работников коммунального хозяйства, волонтеров, сотрудников муниципальных администраций. Работает спецтехника. Сейчас основное внимание сосредоточено на двух участках: от Благовещенской до Витязево и от Витязево до центрального пляжа Анапы — там самые большие площади загрязнений.

По словам Александра Козлова, самое важное сейчас — оперативно убирать мазут с прибрежной территории, чтобы он затем при повышении температур не проникал дальше в грунты. Поэтому совместно с Минтрансом принято решение добавить технику, она должна приступить к работе в течение суток. Кроме того, в течение 8-9 дней доставят порядка 350 тыс. мешков для уборки мазута.

«Источник загрязнения — в море. Еще вчера здесь все убрали, было чисто, а сегодня волны опять выбросили на берег мазут. Президент поставил задачу купировать выход нефтепродуктов в море. И она будет выполнена. Сегодня 17 тыс. тонн загрязненного грунта собрали», — отметил Вениамин Кондратьев.

В Минприроды обратили внимание, что один из ключевых моментов — правильно утилизировать загрязненный грунт. Его вывозят на специализированные предприятия, где размещают на специальных бетонированных и гидроизолированных площадках, чтобы исключить попадание загрязняющих веществ в почву. Утилизацию ведут двумя способами: микробиологическим — это удаление нефтепродуктов с помощью препаратов, а также термическим — самый загрязненный мазут сжигают в специальных аппаратах.

Чтобы ускорить вывоз песка, смешанного с мазутом, принято решение в промзоне Анапы создать временную перевалочную площадку вместимостью 100 тыс. тонн.

Кроме того, Александр Козлов и Светлана Радионова посетили центр помощи птицам, который организовали волонтеры. Они очищают пернатых от мазута и держат до отправки в зоопарки. Благодаря ежедневной работе добровольцев удалось спасти 972 птицы, 890 из них уже отправили на реабилитацию.

Сколько удалось собрать

По информации МЧС России, в Краснодарском крае мониторинговые группы обследовали (в том числе повторно) 190 км береговой линии. Силами Морспасслужбы обследованы и очищены 24 300 кв. м акватории Керченского пролива, собраны 25 тонн нефтесодержащей жидкости, установлены 200 м боновых заграждений.

В порту Анапы собрали 14,445 тонны нефтесодержащей жидкости, первично очищено 4 796 кв. м береговой линии, рассказали в пресс-службе МЧС.

Силами спасателей и волонтеров собраны 21 189,3 тонны загрязненного песка и грунта, вывезены 15 976,25 тонны.

В Республике Крым восемью межведомственными мониторинговыми группами обследованы (в том числе повторно) 349 км (за сутки — 49 км) береговой линии от мыса Опук до населенного пункта Яковенково и от населенного пункта Заветное до центральной набережной Керчи. Обнаружены 20 масляных пятен, определены шесть участков проведения работ по сбору нефтепродуктов: очищены 14,4 км береговой линии (за сутки — 4 км), собраны и вывезены 109,3 тонны загрязненного песка и грунта (за сутки — 49 тонн) и 3,3 тонны нефтесодержащей жидкости.

К реагированию привлечены более 9,5 тыс. человек и 437 единиц техники.

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