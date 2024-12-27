Инновационная лапша из минтая прошла проверку на качество и безопасность

Камчатский филиал Национального центра безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции (НЦБРСП) исследовал инновационную лапшу из минтая. Специалисты определяли качество и безопасность продукта, а также сроки его годности.

Сублимированную высокобелковую лапшу из минтая создал студент Камчатского государственного технического университета (КамчатГТУ) Артем Бойко, работая над темой по заданию Росрыболовства. Сегодня аналогов этому уникальному экологически чистому продукту в стране нет, сообщили Fishnews в пресс-службе НЦБРСП.

«В процессе анализа были оценены микробиологические показатели безопасности, включая содержание дрожжей, плесневых грибов, колоний мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), а также наличие Staphylococcus aureus», — рассказали в Центре.

Экспертиза показала высокий уровень безопасности и качества лапши. Продукт прошел проверку и продемонстрировал устойчивость к порче при длительном хранении в вакуумной упаковке при комнатной температуре.

Исследования подтверждают перспективность использования сублимированной лапши из минтая как безопасного и качественного продукта, отметили специалисты.

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