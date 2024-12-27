Новости
Серый кит в заливе Пильтун на Сахалине

Китов Охотского моря поддержат стратегиями

Минприроды утвердило стратегии сохранения охотоморских популяций серого и гренландского китов. По словам главы ведомства Александра Козлова, ключевые задачи направлены на сохранение местообитаний «краснокнижных» животных.

Эти морские млекопитающие входят в список 13 приоритетных видов национального проекта «Экология», сообщили Fishnews в пресс-службе Минприроды. Два документа, опубликованные на сайте ведомства, содержат полную информацию о видах, оценку состояния популяций, описание негативных факторов и угроз, основные направления реализации стратегий.

«Ключевые задачи, обозначенные в стратегиях, — это сохранение местообитаний охотоморских популяций серого и гренландского китов. Необходимы дополнительные научные исследования о биологии и экологии видов, половозрастной структуре, миграциях, кормовой базе. И, конечно, оценка численности — это отправная точка для мер по сохранению редких видов», — прокомментировал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Департамент государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий обязан в шестимесячный срок представить для утверждения план действий по реализации стратегий.

Гренландский кит (охотоморская популяция)

Охотоморская популяция гренландского кита — самая малочисленная и, возможно, единственная полностью изолированная (географически и генетически) популяция вида. Круглогодично эти животные обитают в Охотском море, не покидая внутренние воды России.

Одно из неофициальных названий гренландского кита — полярный кит, поскольку жизненный цикл этого вида неразрывно связан с ледяным покровом, представляющим укрытие от хищников — косаток. Однако в Охотском море, где безледовой период составляет 6-8 месяцев, киты проводят существенную часть времени в мелководных заливах и бухтах, держась береговой кромки. Питается гренландский кит при помощи фильтрации, пропуская через себя сотни тонн воды с планктоном.

Гренландские киты были практически истреблены китобойным промыслом в XIX в. В 1960-е гг. промысел возобновился на короткое время, после чего в течение десятилетия популяция считалась вымершей. В конце 1980-х — начале 1990-х годов численность популяции в Охотском море оценивалась в 300-400 голов при размере шантарского летнего стада в 250-300 особей.

Недавние исследования показали, что популяция не восстанавливается и ее актуальная численность составляет менее 250 особей. Добыча гренландских китов в России запрещена, однако на состояние популяции оказывают сильное влияние климатические изменения, хозяйственная деятельность и другие антропогенные факторы.

Серый кит (охотоморская популяция)

До середины XX в. считалось, что серые киты в Охотском море были истреблены в результате нерегулируемого коммерческого китобойного промысла. В начале 1980-х годов российские ученые обнаружили небольшую летнюю группировку этих китов у северо-восточного побережья Сахалина.

Серые киты — типичные прибрежные обитатели. Они не боятся мелководий и часто подходят близко к берегу, иногда заходя даже в зону прибоя. Это единственный вид китов, освоивший придонное кормление — они зачерпывают организмы бентоса со дна вместе с водой, илом и галькой и процеживают взвесь сквозь китовый ус.

Выживание и восстановление охотоморской популяции серого кита зависит от устойчивости и продуктивности бентосных сообществ у северо-восточного побережья Сахалина. Одной из задач стратегии является увеличение количества и площади особо охраняемых природных территорий в местообитаниях популяции. Сегодня оценочная численность популяции составляет около 240 особей.

Читайте также: Ученые выявили особенности нагула серых китов

Больше новостей — в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: сахалин
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Поддержка со стороны региона призвана раскрыть потенциал отрасли

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

В отрасли идет глобальная модернизация

Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

Председатель правления Россельхозбанка

Борис ЛИСТОВ

Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

Все материалы

Интервью

Главный редактор Fishnews.ru Маргарита КРЮЧКОВА

Главный редактор интернет-портала Fishnews.ru

Маргарита КРЮЧКОВА

Портал Fishnews стал путеводителем по рыбной отрасли

Исполнительный директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка Александр ПАНОВ

Исполнительный директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка

Александр ПАНОВ

Предлагаем дополнительные меры поддержки рыбаков

Директор компании «Фишеринг Сервис» Андрей ФЁДОРОВ

Директор компании «Фишеринг Сервис»

Андрей ФЁДОРОВ

Наша цель — избавить флот от удавки импорта

Заместитель генерального директора по коммерческой работе Владморрыбпорта Вячеслав КВАШНИН

Заместитель генерального директора по коммерческой работе Владморрыбпорта

Вячеслав КВАШНИН

Развитие рыбного порта тесно связано с железной дорогой

Все интервью

Личное мнение

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

Статистическая слепота как причина изобретения «финансовой продразверстки» для рыбаков

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

В борьбе за чистоту рынка нужно эффективнее работать с уже имеющимися инструментами

Все материалы

Крупным планом

Предстоит оценить, насколько заинтересованы в икре минтая китайские потребители

Российская икра минтая выходит на новый рынок

Годовой грузооборот «Меридиан Сервис» вырос с 39 тыс. тонн в 2018 году до 85 тыс. тонн в 2023 году

Секреты рыбной логистики

Доставку молоди трепанга на новое место жительства осуществляет водолаз. Просто высыпать с борта нельзя: съедят рыбы

Мариферма в Приморье: риски и перспективы

Будущее дальневосточных водорослей обсуждают в рыбной отрасли

Через тернии к водорослям

События

МРКТ «Петр I» компании «Тралфлот» побил собственный рекорд по годовому улову и обработке рыбы среди судов такого судна

«Петр I» вернулся из рейса с новым рекордом

В этом году организаторы анонсировали участие в выставке и форуме более 400 компаний

Новых партнеров и идеи искал бизнес на выставке в Санкт-Петербурге

Все события

Продвигая рыбу

Результатами первого года реализации программы «Дальневосточный минтай» Ассоциация добытчиков минтая поделилась на круглом столе «Российская рыба: как стимулировать рост потребления». Фото пресс-службы АДМ

Минтай завоевывает репутацию на внутреннем рынке

Делать рыбу более популярной среди россиян планируется в том числе через сегмент HoReCa

От корректной статистики до фестивалей: что включили в дорожную карту по росту рыбного потребления

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.