Китов Охотского моря поддержат стратегиями

Минприроды утвердило стратегии сохранения охотоморских популяций серого и гренландского китов. По словам главы ведомства Александра Козлова, ключевые задачи направлены на сохранение местообитаний «краснокнижных» животных.

Эти морские млекопитающие входят в список 13 приоритетных видов национального проекта «Экология», сообщили Fishnews в пресс-службе Минприроды. Два документа, опубликованные на сайте ведомства, содержат полную информацию о видах, оценку состояния популяций, описание негативных факторов и угроз, основные направления реализации стратегий.

«Ключевые задачи, обозначенные в стратегиях, — это сохранение местообитаний охотоморских популяций серого и гренландского китов. Необходимы дополнительные научные исследования о биологии и экологии видов, половозрастной структуре, миграциях, кормовой базе. И, конечно, оценка численности — это отправная точка для мер по сохранению редких видов», — прокомментировал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Департамент государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий обязан в шестимесячный срок представить для утверждения план действий по реализации стратегий.

Гренландский кит (охотоморская популяция)

Охотоморская популяция гренландского кита — самая малочисленная и, возможно, единственная полностью изолированная (географически и генетически) популяция вида. Круглогодично эти животные обитают в Охотском море, не покидая внутренние воды России.

Одно из неофициальных названий гренландского кита — полярный кит, поскольку жизненный цикл этого вида неразрывно связан с ледяным покровом, представляющим укрытие от хищников — косаток. Однако в Охотском море, где безледовой период составляет 6-8 месяцев, киты проводят существенную часть времени в мелководных заливах и бухтах, держась береговой кромки. Питается гренландский кит при помощи фильтрации, пропуская через себя сотни тонн воды с планктоном.

Гренландские киты были практически истреблены китобойным промыслом в XIX в. В 1960-е гг. промысел возобновился на короткое время, после чего в течение десятилетия популяция считалась вымершей. В конце 1980-х — начале 1990-х годов численность популяции в Охотском море оценивалась в 300-400 голов при размере шантарского летнего стада в 250-300 особей.

Недавние исследования показали, что популяция не восстанавливается и ее актуальная численность составляет менее 250 особей. Добыча гренландских китов в России запрещена, однако на состояние популяции оказывают сильное влияние климатические изменения, хозяйственная деятельность и другие антропогенные факторы.

Серый кит (охотоморская популяция)

До середины XX в. считалось, что серые киты в Охотском море были истреблены в результате нерегулируемого коммерческого китобойного промысла. В начале 1980-х годов российские ученые обнаружили небольшую летнюю группировку этих китов у северо-восточного побережья Сахалина.

Серые киты — типичные прибрежные обитатели. Они не боятся мелководий и часто подходят близко к берегу, иногда заходя даже в зону прибоя. Это единственный вид китов, освоивший придонное кормление — они зачерпывают организмы бентоса со дна вместе с водой, илом и галькой и процеживают взвесь сквозь китовый ус.

Выживание и восстановление охотоморской популяции серого кита зависит от устойчивости и продуктивности бентосных сообществ у северо-восточного побережья Сахалина. Одной из задач стратегии является увеличение количества и площади особо охраняемых природных территорий в местообитаниях популяции. Сегодня оценочная численность популяции составляет около 240 особей.

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