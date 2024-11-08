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В сентябре сотрудники ИПЭЭ в северной части Кроноцкого залива по свежим фотографиям распознали 20 серых китов. Фото пресс-службы института

Ученые выявили особенности нагула серых китов

Специалисты Института проблем экологии и эволюции получили новые данные о серых китах по результатам лабораторного анализа проб биопсии. Оказалось, что животные, нагуливающиеся в разных районах, в силу их природных особенностей едят различные корма.

Первая экспедиция ИПЭЭ РАН имени А.Н. Северцова по изучению серых китов стартовала в акватории Кроноцкого заповедника в начале лета 2022 г. Интересную информацию в этом году ученые получили по результатам лабораторных анализов биопсии, которую произвели два года назад.

«Мы проводили обширные работы с серыми китами в прибрежных водах Сахалина, Камчатки и Чукотки. В том числе собирали пробы биопсии несколько лет. Процесс происходит так: на лодке аккуратно подходим к киту и стреляем в него из арбалета. На конце стрелы есть небольшой пробоотборник, в котором после выстрела остаются кожа и подкожный жир. Обычно киты вообще не реагируют на выстрел или слабо реагируют. И даже не отходят от нас. Собранные пробы мы отдаем в лабораторию для липидного и изотопного анализов», — рассказал руководитель экспедиции, ведущий инженер ИПЭЭ Матвей Мамаев.

«Результаты лабораторных исследований показали, что на Чукотке пищевые цепи длиннее, то есть включают больше элементов. Серые киты питаются там в основном несколькими видами рачков-бокоплавов и рыбой песчанкой. На Камчатке и Сахалине пищевые цепи короче, в рационе китов преобладают ракообразные других видов, конкретные виды многощетинковых червей и двустворчатых моллюсков», — сообщили Fishnews в пресс-службе заповедника.

На Чукотке нагул у серых китов происходит успешнее — это видно по более высокому содержанию липидов в пробах жира чукотских китов. А вот пробы с Камчатки характеризуются высоким содержанием эфиров холестерина. Это побочная форма запасания энергии у китов, что связано с отличиями в питании и/или внутренних потребностях организма в запасании именно этих липидов на Камчатке, отметили ученые.

В сентябре сотрудники ИПЭЭ проводили работы в северной части Кроноцкого залива. По свежим фотографиям распознали 20 серых китов. Большинство из них исследователи встречали каждый день, наблюдали, как эти животные кормятся в заливе и перемещаются по нему. Многих млекопитающих ранее встречали на Сахалине. Собранные данные подтвердили тесную связь между разными нагульными районами в акватории северной части Тихого океана.

В дальнейшем предстоит по фотографиям определять степень упитанности китов — то есть насколько успешно они смогли накопить жир перед дальней миграцией к местам зимовки и размножения. Это предположительно теплые воды Мексики и Калифорнии, где животные фактически не кормятся. Также специалисты сравнят успешность нагула китов в разных районах.

Исследования проводились совместно с Камчатским филиалом Тихоокеанского института географии ДВО РАН, Чукотским арктическим научным центром и институтом биологии Карельского научного центра РАН.

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НазадМетки: дальний востоккамчаткасахалин
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