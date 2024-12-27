В ЛНР разыграют участки под рыбоводство

В Луганской Народной Республике на аукцион выставили 12 рыбоводных участков площадью от 2,2 га до 121 га. Заявки принимаются до 24 января.

Торги организует Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, участки расположены в Сватовском, Новопсковском, Станично-Луганском, Антрацитовском, Новоайдарском и Свердловском муниципальных округах, а также городском округе Ровеньки.

Стартовые цены лотов — от 1,8 тыс. до 96,8 тыс. рублей. Торги предполагается провести 5 февраля в Ростове-на-Дону. Все участки предоставляются на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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