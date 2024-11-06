Аквакультуру новых регионов вводят в отраслевое законодательство

Минсельхоз внес изменения в две методики по определению объема изъятия объектов аквакультуры. В них включили данные для Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей

Методика определения минимального объема объектов аквакультуры, подлежащих разведению и (или) содержанию, выращиванию, а также выпуску в водный объект и изъятию из водного объекта в границах рыбоводного участка была утверждена в 2017 г. Этот документ должен использовать организатор торгов на право заключения договора пользования РВУ для разработки и утверждения документации об аукционе.

Как сообщает корреспондент Fishnews, приказом Минсельхоза вносятся изменения в приложения № 1 и № 2 к методике (для пастбищной и индустриальной аквакультуры соответственно). В документ добавляются показатели объемов подлежащих изъятию объектов аквакультуры и продолжительность периода их выращивания в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

С 1 марта 2022 г. начала действовать новая Методика расчета объема подлежащих изъятию объектов аквакультуры при осуществлении пастбищной аквакультуры. Это руководство должны использовать юридические лица, индивидуальные предприниматели, которые занимаются пастбищным рыбоводством, а также подведомственные Росрыболовству научно-исследовательские организации.

Минсельхоз дополнил приложение к методике водными объектами новых регионов.

Читайте также: Российские ученые взялись за реки ДНР и ЛНР

Больше новостей — в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews