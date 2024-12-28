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Модель распределения создали в том числе для камчатского краба Берингова моря

Ученые США спрогнозировали «климатические» миграции в Беринговом море

В Соединенных Штатах рассказали о новых научных моделях, предсказывающих изменение распределения промысловых видов в восточной части Берингова моря к 2080 г.

Это разработки Службы морского рыболовства Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA Fisheries), сообщает корреспондент Fishnews.

По информации NOAA Fisheries, к 2080 г. целый ряд важных промысловых видов переместится в летние месяцы на расстояние от 50 до 200 км в северном направлении, пишут зарубежные СМИ.

В частности, значительно сократится площадь, занимаемая камчатским крабом, крабом-стригуном опилио и, возможно, северной камбалой, прогнозируют специалисты. Одновременно, по их данным, расширится ареал стрелозубого палтуса, который охотится на минтая.

Также, отмечают в NOAA Fisheries, снизится вероятность присутствия большинства видов в районах с низкими уровнем pH и концентрацией кислорода.

По словам ведущего автора исследования Мориса Гудмана, восточная часть Берингова моря, являясь субарктической экосистемой, нагревается быстрее, чем остальная часть Мирового океана. Это приводит к ускоряющемуся перераспределению ключевых промысловых видов и их кормовой базы.

Служба ведет работы по прогнозированию для грамотного управления промысловыми видами с учетом большего числа факторов, в том числе изменений климата.

Исследователи напомнили, что потепление уже стало причиной внезапного и катастрофического сокращения популяции крабов на Аляске. Так называемая тепловая волна привела к гибели в короткие сроки 5 млрд животных. Это вынудило штат запретить промысел в ряде акваторий и привело к миллионным убыткам в отрасли.

В рамках нынешней работы американские ученые создали несколько моделей распределения для восьми видов: минтая, тихоокеанского и стрелозубого палтусов, тихоокеанской трески, северной и желтоперой камбал, краба-стригуна опилио и камчатского краба.

Как отмечает иностранная пресса, для более точного прогноза были использованы данные научных исследований за последние 40 лет и высокоточная океанографическая модель.

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