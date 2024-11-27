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В 2022 г. в Америке сократились объемы уловов и потребление рыбопродукции местным населением

Американцы стали есть меньше рыбы и морепродуктов

В Соединенных Штатах в 2022 г. сократилось среднедушевое потребление рыбопродукции местным населением. Об этом говорят данные доклада Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Согласно опубликованному докладу «Рыболовство США», объемы уловов, выгружаемые в портах 50 штатов страны, уменьшились на 2,6% к предыдущему году, до 8,4 млрд фунтов (около 3,81 млн тонн). При этом общая стоимость добытых рыбы и морепродуктов составила 5,9 млрд долларов, что на 11% ниже уровня 2021 г., пишут зарубежные СМИ.

Кроме того, среднедушевое потребление рыбопродукции американцами в 2022 г. сократилось на 3%. до 19,8 фунта (около 8,98 кг). Однако такая статистика неудивительна: в 2021 г. был поставлен исторический рекорд потребления рыбы и морепродуктов в США, отметил директор по стратегическому развитию Национального института рыболовства в Рестоне (штата Вирджиния) Гавин Гиббонс.

Он также заявил, что есть другие, обнадеживающие, тренды — например, снижение доли 10 наиболее популярных рыбных товаров в общем объеме потребления до 79%. По мнению Гавина Гиббонса, это указывает на диверсификацию потребительской корзины американцев, так как в течение многих лет доля «рыбной десятки» составляла около 90%.

Согласно докладу, наблюдается рост как импорта, так и экспорта рыбопродукции, хотя торговый дефицит все же увеличился на 6%, до более чем 24,2 млрд долларов. Крупнейшими партнерами США по торговле рыбой и морепродуктами в 2022 г. были Канада, Китай и Япония.

Хотя в 2022 г. выгрузка уловов сократилась по сравнению с 2021 г. во всех портах Соединенных Штатов, за исключением Мексиканского залива, общий объем и стоимость оказались выше результатов 2020 г., когда страна находилась под коронавирусными ограничениями, сообщает корреспондент Fishnews.

Самым результативным портом по объему выгруженных уловов уже 25-й год подряд остается аляскинский Датч-Харбор. Но с точки зрения стоимости он уступает массачусетскому Нью-Бедфорду, который удерживает первенство в этой области 22-й год подряд. Причина высоких заработков связана с тем, что большую часть уловов здесь составляет гребешок.

Самыми дорогостоящими промыслами США, согласно статистике, остается добыча лосося, лобстера, крабов, минтая и гребешка. При этом главными импортными продуктами являются креветки, лосось, лобстер и крабы. Креветка по-прежнему лидирует по общей стоимости импорта, отмечает иностранная пресса.

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