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Камчатский краб

Краболовов Аляски ждет скудный сезон

Большинство краболовного флота Аляски не выйдет на промысел в предстоящем сезоне. Причиной стало сокращение популяций некоторых видов и, как следствие, запрет на добычу в соответствующих акваториях.

Информацию от Департамента рыболовства и охоты штата и Национальной службы морского рыболовства США приводит портал IntraFish. По данным ведомств, будет запрещена добыча камчатского краба в Бристольском заливе и водах острова Святого Матвея, синего краба в водах островов Прибилоф и Святого Матвея, а также краба-стригуна опилио в Беринговом море.

Портал отмечает, что в Бристольском заливе краболовный сезон отменяется второй год подряд, при этом в целом за последние 25 лет этот промысел закрывался лишь дважды. Общий допустимый улов камчатского краба непрерывно снижался вслед за сокращением биомассы. Если десять лет назад ОДУ составлял 6,7 тыс. тонн, то в промысловом сезоне 2017-2018 гг. он снизился на 50% от прежнего объема — примерно до 3,3 тыс. тонн, приводит цифры IntraFish.

По данным ассоциации «Краболовы Берингова моря Аляски» (Alaska Bering Sea Crabbers), промысел стригуна опилио в Беринговом море был закрыт впервые. Портал ссылается на слова исполнительного директора отраслевого объединения Джейми Гоэна: запрет на добычу камчатского краба в прошлом году нанес компаниям ущерб в размере 200 млн долларов. А в этом году, по ее мнению, решение регулятора будет стоить рыбакам уже 500 млн долларов.

В результате краболовы Аляски будут вынуждены в грядущем сезоне полагаться только на промысел краба-стригуна бэрди, ОДУ которого составляет около 907 тонн. Этих объемов хватит лишь на несколько судов, поэтому большая часть краболовного флота Аляски, состоящего из 60 судов, будет вынуждена простаивать. Многие из них столкнутся с банкротством, а члены экипажей останутся без работы, заявила Джейми Гоэна.

IntraFish также обращает внимание, что в нынешнем году будет чрезвычайно трудно найти поставщиков из-за запрета на импорт российского камчатского краба из России. Напомним, эмбарго на поставки морепродуктов из РФ Соединенные Штаты ввели в марте, поводом стали события на Украине, сообщает корреспондент Fishnews.

Кроме того, зарубежный портал указывает на инфляцию, из-за которой цены на камчатского краба росли весь год и находились на рекордных уровнях еще до закрытия промысла в Бристольском заливе.

В Департаменте рыболовства и охоты Аляски обещали удвоить усилия, чтобы разобраться в причинах снижения крабовых запасов. Сейчас ученые продолжают оценивать варианты восстановления популяции, в том числе возможность устойчивого промысла в периоды малой численности ракообразных.

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