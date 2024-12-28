По ветеринарно-санитарной экспертизе в законе пересмотрели статью

В законе о ветеринарии изложили в новой редакции статью, посвященную ветеринарно-санитарной экспертизе.

Изменения в законодательство о ветеринарии внесены федеральным закон от 26 декабря 2024 г. № 496.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в законе появилась отдельная статья, посвященная ветеринарным правилам ветеринарно-санитарной экспертизы.

Также в новой редакции излагается статья, посвященная ВСЭ. Предусматривается, что такой экспертизе подлежат продукция животного происхождения для определения ее пригодности к использованию в пищевых, кормовых целях или в качестве сырья в производствах.

Новая редакция статьи оговаривает, что в рамках ВСЭ оценивается соответствие безопасности продукции в ветеринарном отношении требования российского законодательства и (или) актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

После завершения экспертизы ее результаты должны вноситься в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии.

Также предусмотрено, что запрещается реализация и использование указанной в статье продукции, в отношении которой ВСЭ выполнена не была.

Закон в этой части вступит в силу с 1 сентября 2025 г.

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