Россия и Белоруссия дополнят «рыбное» соглашение

Правительства России и Белоруссии договорились внести путем обмена нотами изменения в межправительствнное соглашение о сотрудничестве в области рыбного хозяйства от 13 марта 2002 г.

Распоряжением правительства РФ от 26 декабря 2024 г. № 4034 одобрен проект ноты российской стороны. МИДу поручено осуществить обмен нотами. Как следует из документа, изменения предложила белорусская сторона.

Согласно действующей редакции соглашения, Россия ежегодно рассматривает объемы выделения рыбных ресурсов в своей исключительной экономической зоне для Республики Беларусь и выдает лицензии (разрешения) на их промысел для совместных российско-белорусских предприятий и организаций.

Как сообщает корреспондент Fishnews, поправки предусматривают ежегодное выделение для Белоруссии конкретных объемов: не менее 9 тыс. тонн трески и пикши в Баренцевом море; не менее 100 тонн трески, не менее 100 тонн балтийской сельди и не менее 800 тонн шпрота в Балтийском море; не менее 30 тыс. тонн минтая и не менее 1 тыс. тонн сельди в Беринговом море; не менее 20 тыс. тонн минтая в Охотском море.

Белоруссия будет определять совместные предприятия и закреплять за ними право освоения ресурса. При этом будет предусматриваться обязательность доставки и выгрузки на территорию РФ уловов и произведенной из них продукции, а также приоритетное использование российской береговой и портовой инфраструктуры.

Другое изменение — соглашение будет автоматически продляться на десятилетние периоды, а не на пятилетние, как сейчас.

Изменения вступят в силу с 1 января года, следующего после года, в котором белорусская сторона получит ответную ноту российского МИДа.

Читайте также: Россия и Белоруссия договорились о дальнейшем сотрудничестве в рыбной отрасли

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews