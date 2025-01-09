Музей Мирового океана получил новое здание

В Калининграде завершили строительство нового корпуса Музея Мирового океана — единственного в России комплексного морского музея. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

Планируется, что здание нового современного комплекса «Планета Океан» в виде шара станет визитной карточкой города.

«Завершили все строительно-монтажные работы по новому зданию Музея Мирового океана в Калининграде. Вообще его строительство тянулось с 2013 года, пока мы в 2021 году не передали его «Единому заказчику в сфере строительства», который хорошо зарекомендовал себя на таких непростых объектах. В последние месяцы, для того чтобы выполнить в намеченный срок все работы, увеличили количество рабочих на объекте до 450. Сейчас уже получили разрешение на ввод в эксплуатацию. Общая площадь нового корпуса составляет более 9 тыс. кв. м.», — рассказал Марат Хуснуллин.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства, «Планета Океан» состоит из экспозиционной части, включающей семь лабораторий различной тематики и библиотеку, детского образовательного центра и перехода между ними. Здание построено в виде вытянутой композиции, состоящей из трех блоков, один из которых имеет форму стеклянного шара. Над входной зоной установлен навес, стилизованный под волну.

«На территории музея уже запущен фонтан-водопад, который гармонично сочетается с архитектурой всего здания. Также в корпусе установлено современное оборудование планетария. Уже активно ведется работа по созданию музейной экспозиции в нескольких тематических лабораториях — «Лаборатории воды и воздуха» и «Лаборатории космоса». Каждое из этих пространств предложит посетителям уникальные экспонаты и образовательные материалы», — подчеркнул заместитель министра строительства и ЖКХ Юрий Гордеев.

По информации кабмина, в новом корпусе завершены пусконаладочные работы по системам жизнеобеспечения 29 аквариумов общим объемом более 1,1 тыс. куб. м. Это сложный этап, включающий настройку всех инженерных решений и последующую водоподготовку. Планируется, что «жильцов» начнут заселять запустят в аквариумы уже в первом квартале 2025 г.

«На объекте выполнен ряд ключевых работ: смонтирована барельефная стенка в «Лаборатории жизни», установлен металлический каркас для 15-метрового экрана в форме волны. Также завершен монтаж купольной системы оборудования для планетария и инсталляций в «Лаборатории воды и воздуха», — отметил генеральный директор ППК «Единый заказчик» Карен Оганесян.

Объект создается в рамках комплексной госпрограммы «Строительство», куратором которой является Минстрой России. Открыть для посетителей новый корпус планируется в 2025 г.

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