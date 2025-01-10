Главрыбвод намерен нарастить выпуски мальков ценных видов

В 2024 г. в рамках госзадания Главрыбвод отправил в дикую природу больше 2,1 млрд штук молоди лососевых, осетровых, сиговых и других видов рыб. В наступившем году федеральное учреждение планирует увеличить объемы зарыблений.

По итогам 2024 г. в рамках госзадания выпущено больше 2,1 млрд штук молоди различных видов, сообщили Fishnews в пресс-службе Главрыбвода. В водоемы отправили 201,1 млн штук лососевых, 46,5 млн экземпляров осетровых, 4 млн — растительноядных, 406,2 млн — сиговых и 1,4 млрд — частиковых.

Также в рамках компенсации ущерба, нанесенного водным биоресурсам и среде их обитания хозяйственной деятельностью, по всей стране выпущено более 67 млн экземпляров молоди рыб.

В наступившем году предусмотрено увеличение планового объема выпуска осетровых по госзаданию. Также специалисты запланировали начало работ по формированию ремонтно-маточного стада пресноводной формы атлантического лосося Онежского озера. Это позволит увеличить объемы выпуска молоди «краснокнижного» вида, отметили в учреждении.

Северный филиал Главрыбвода предполагает в четыре раза увеличить объем выпуска лососевых в рамках государственного задания — до 220 тыс. штук молоди.

Читайте также: Восстановление сиговых обсуждают на межрегиональном уровне

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews