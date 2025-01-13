Промысел-2025 стартовал в плюсе

С начала января российские пользователи наловили 58,6 тыс. тонн рыбы и морепродуктов — это на 5,8 тыс. тонн выше уровня прошлого года. Дальневосточный бассейн принес 54,1 тыс. тонн (+6,3 тыс. тонн).

В Северном бассейне освоили 2,6 тыс. тонн водных биоресурсов, а в Западном — 0,2 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

По данным ведомства, в Азово-Черноморском бассейне добыли 0,3 тыс. тонн ВБР, это на 0,1 тыс. тонн больше, чем за отчетный период прошлого года. Волжско-Каспийский бассейн принес 0,7 тыс. тонн (+0,6 тыс. тонн).

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот наловил порядка 0,68 тыс. тонн рыбы и морепродуктов.

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