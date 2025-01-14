На корейский рынок выходят новые рыбные экспортеры

Южнокорейские власти скорректировали перечень российских поставщиков рыбной продукции. По данным Россельхознадзора, право на поставки получили еще шесть экспортеров — рыбоперерабатывающих предприятий и судов.

Министерство морских дел и рыболовства Республики Корея обновило список российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов — поставщиков рыбной продукции на южнокорейский рынок. Право на поставки рыбы и рыбной продукции, в том числе пищевых рыбных субпродуктов, получили еще шесть экспортеров из Мурманской области, Приморского края, Калининградской области и Хабаровского края.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора, сейчас в списке судов и рыбоперерабатывающих предприятий, которые могут направлять рыбную продукцию в Южную Корею, указан 1021 экспортер. В ведомстве отметили, что работа по расширению перечня российских поставщиков будет продолжена.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews