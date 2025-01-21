Главрыбвод в пять раз увеличил выпуски палии

По итогам прошедшего года специалисты Главрыбвода выпустили в водоемы СЗФО более 300 тыс. экземпляров молоди палии. Восполнение популяции ценного вида лососевых осуществлялось преимущественно в рамках компенсационных мероприятий.

Федеральный селекционно-генетический центр Главрыбвода (ФСГЦР) в 2024 г. вырастил и выпустил в водные объекты рыбохозяйственного значения Северо-Западного региона 303 тыс. экземпляров молоди палии. В рамках выполнения государственного задания природную популяцию ценного вида лососевых пополнили 45 тыс. экземпляров молоди. Остальной объем пришелся на мероприятия по возмещению ущерба от хозяйственной деятельности предприятий.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Главрыбвода, компании компенсировали ущерб, связанный со строительством газоперерабатывающего комплекса в районе поселка Усть-Луга, расчисткой русла реки Явонь в Новгородской области, расчисткой и углублением русла реки Холова в Новгородской области, эксплуатацией насосной станции речной воды «Луга-ЕвроХим» и других объектов.

По сравнению с 2023 г., когда в естественную среду обитания отправилось чуть более 61 тыс. экземпляров палии, объемы выпуска удалось увеличить практически в пять раз, отметили в учреждении.

На сегодняшний день ФСГЦР — единственное предприятие на северо-западе России, где ведутся работы по искусственному воспроизводству палии, которая практически исчезла в послевоенный период. В ходе бонитировки ремонтно-маточного стада, выполненной на заводе в конце 2024 г., было учтено почти 17 тыс. экземпляров.

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