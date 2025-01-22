Российский вылов перевалил за четверть миллиона тонн

С начала года российские предприятия добыли почти 260 тыс. тонн рыбы и морепродуктов. Прибавки отмечены в том числе в Западном бассейне, на Волго-Каспии.

На Дальневосточный бассейн пришлось 233,6 тыс. тонн российского вылова.Минтая поймали 135,1 тыс. тонн, трески — 8,5 тыс. тонн, тихоокеанской сельди — 80,3 тыс. тонн (это на 27,6 тыс. тонн выше уровня прошлого года), рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Северном бассейне добыли 11,6 тыс. тонн. Уловы трески составили 7,7 тыс. тонн, пикши — 2,1 тыс. тонн.

В Западном бассейне освоили 2,6 тыс. тонн — на 45,1% больше, чем за отчетный период 2024 г. Шпрота наловили 1,2 тыс. тонн (+0,4 тыс. тонн), балтийской сельди — 1,4 тыс. тонн (+0,3 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне поймали 2,5 тыс. тонн, из которых 2,3 тыс. тонн составляет хамса.

Волжско-Каспийский бассейн принес 4,1 тыс. тонн, что в три раза выше уровня прошлого года. Рыбаки взяли 4,1 тыс. тонн кильки (+2,8 тыс. тонн).

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 5,2 тыс. тонн водных биоресурсов. Это на 76% больше, чем за соответствующий период 2024 г.

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