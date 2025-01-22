Погранпереходы на Дальнем Востоке скорректируют работу под китайский Новый год

Дальневосточное таможенное управление сообщило о графике работы российско-китайских пунктов пропуска в период новогодних каникул в КНР.

С 28 января по 1 февраля приостановят работу автомобильные пункты пропуска «Пограничный» и «Полтавка»; с 29 по 31 января – «Турий Рог» и «Краскино» (Приморский край), рассказали Fishnews в пресс-службе ДВТУ.

С 28 по 31 января не будет осуществляться пропуск физлиц и транспортных средств в пунктах пропуска «Кани-Курган» и «Благовещенск» (Амурская область), «Покровка» (Хабаровский край) и «Нижнеленинское» (ЕАО), с 29 по 31 января — «Амурзет» (ЕАО).

Железнодорожные пункты пропуска на российско-китайской границе будут работать в штатном режиме.

График работы остальных пунктов пропуска Дальнего Востока не изменится, обратили внимание в ДВТУ.

В 2025 г. Новый год по восточному календарю отмечается 29 января, новогодние каникулы в Китае продлятся с 28 января по 4 февраля 2025 г.

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