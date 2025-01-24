Ситуация с корюшкой привлекла внимание регулятора

Росрыболовство на следующей неделе проведет совещание по ситуации с получением разрешений на добычу водных биоресурсов предприятиями Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других регионов Северо-Запада.

На проблемы с оформлением разрешений на вылов и угрозу срыва путины пожаловались рыбодобывающие предприятия, ведущие промысел в зоне ответственности Северо-Западного теруправления Федерального агентства по рыболовству. «По возникшей ситуации с жалобами на следующей неделе в Росрыболовстве будет проведено отдельное совещание», — сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

На 2025 г. отраслевая наука рекомендовала к вылову 897 тонн корюшки. По информации Росрыболовства, в настоящее время выдано 31 разрешение на вылов 566,2 тонны. Для сравнения, в 2024 г. рыбаки добыли 650 тонн корюшки.

В ведомстве также отметили, что вылов корюшки осуществляется в апреле, а разрешения на вылов по регламенту оформляются всего за пять рабочих дней. На практике этот срок еще меньше — при правильно оформленной заявке, подчеркнули в федеральном агентстве.

Проблемы с организацией весенней корюшковой путины в Ленинградской области в последние годы возникали не раз и даже становились предметом рассмотрения Общественного совета при Росрыболовстве.

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