Ученые нашли новые виды моллюсков в водах Курил

Сотрудники Национального научного центра морской биологии имени А.В. Жирмунского ДВО РАН исследовали фауну двустворчатых моллюсков на глубинах до 3 тыс. метров у Курильских островов. Специалисты обнаружили 16 новых и 11 редких для региона ракушек и описали два новых для науки вида.

Несмотря на большой интерес исследователей к акваториям Курил, фауна и распространение видов двустворчатых моллюсков там остаются менее изученными по сравнению с другими регионами северо-западной части Тихого океана, рассказали Fishnews в пресс-службе Минобрнауки.

В министерстве отметили, что сбор зоологического материала с борта судна с помощью драг и дночерпателей в этом районе затруднен из-за сильных течений и обилия штормов, а также сложной геоморфологии скалистого морского дна.

По информации пресс-службы, специалисты изучили 1120 проб с двустворчатыми моллюсками, собранных в 24 экспедициях в период с 1949 по 2019 гг. Обобщение полученных результатов и литературных данных показало, что в районе Курильских островов на исследованных глубинах зарегистрировано 160 видов двустворчатых моллюсков, из которых морские гребешки Mizuhopecten yessoensis и Chlamys albida являются ценными промысловыми видами.

Новые данные увеличили видовое богатство фауны двустворчатых моллюсков Курильских островов на 10% и значительно расширили географическое распространение и диапазон глубин обитания 27 видов, подчеркнули в Минобрнауки. Часть этих видов входит в пищевой рацион промысловых рыб и морских млекопитающих.

Описаны два новых для науки вида рода Adontorhina из семейства Thyasiridae. При этом был впервые проведен сравнительный анализ морфологии раковин всех тихоокеанских видов Adontorhina.

Авторы также представили подробное описание широко распространенного в северной части Тихого океана вида Adontorhina cyclia, дополненное новыми сведениями о морфологии его раковины, анатомии тела и распространении в Тихом океане.

В результате этой работы была показана большая значимость для диагностики видов рода Adontorhina такого морфологического признака, как скульптура личиночной раковины, обратили внимание в министерстве.

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