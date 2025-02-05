Рыболовы и рыбоводы: производственный контроль остается в повестке ассоциаций

Представители марикультурной отрасли готовят предложения по законодательной основе для производственного контроля на рыбоводных участках. При этом очень важно закрепить полномочия производственных инспекторов по изъятию браконьерских сетей — это актуально и для рыболовных участков.

Напомним, что по закону обязанность по производственному контролю — борьбе с нарушениями законодательства о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов — будет включаться в новые договоры о закреплении рыболовных участков. Организация такой работы регламентирована постановлением правительства от 18 мая 2024 г. № 625. Осуществлять производственный контроль будут уполномоченные работники пользователя РЛУ — производственные инспектора.

Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области в прошлом году предложила предусмотреть возможность изъятия производственными инспекторами незаконных орудий лова.

Это очень важная функция, для того чтобы закон по-настоящему работал и пользователи рыболовных участков действительно могли бороться с браконьерством, отметил на конференции Fishnews Online президент АРСО Максим Козлов.

По информации отраслевых объединений, на федеральном уровне госорганы прорабатывают законодательные изменения о распространении производственного контроля на аквакультуру. «Совместно с правительством Приморского края мы готовим сейчас свои предложения по такому законопроекту», — сообщил председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев. В объединении также считают важным закрепление полномочий по изъятию браконьерских орудий лова.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews