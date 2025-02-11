Новый промышленный холодильник откроют в Приморье

Построить мультитемпературный склад на 15 тыс. палето-мест в пригороде Владивостока планирует приморская компания «Айсберг». Предполагается хранение самой широкой номенклатуры товаров, при этом рыбопромышленникам готовы предоставить особые условия.

Холодильник включит восемь мультитемпературных камер, работающих в различных режимах хранения «плюс-минус», рассказал Fishnews исполнительный директор компании Александр Бекетов. В качестве хладагента будет использоваться СO2.

Склад будет расположен в Надеждинском районе — рядом с заводом по производству рыбных кормов. Оба этих проекта реализуются под брендом «Озерный центр комплексных логистических решений и производственных мощностей».

«Это будет ультрасовременный склад как с точки зрения оборудования, так и в спектре предлагаемых логистических услуг — от начального звена и вплоть до доставки товара покупателю. То есть мы будем работать как 3PL-оператор, применяя новейшие технологии по компактному хранению продуктов», — отметил собеседник Fishnews.

Для обеспечения качества услуг «Айсберг» планирует содержать собственный автопарк в 30 единиц, включая небольшие грузовики для доставки мелких партий товара.

Компания готова выступить как региональный распределительный центр для федеральных ритейлеров, работать с дистрибьюторами и с сегментом HoReCa и, в целом, обслуживать любых поклажедателей, обрабатывая любую номенклатуру грузов в большом объеме.

«Учитывая особенности нашего региона, мы можем предложить очень выгодные условия для дальневосточных рыбопромышленников — предоставить особые тарифные сетки», — пояснил исполнительный директор компании.

По его словам, в настоящее время завершено проектирование, началась разработка рабочей документации. «Контракты по оборудованию у нас подписаны, нас включили в одну из федеральных программ поддержки Министерства сельского хозяйства РФ. Запуск холодильника намечен на четвертый квартал 2026 года», — сообщил Александр Бекетов.

Рекламодатель — ООО «Айсберг» (ИНН 2540284047)

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