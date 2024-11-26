Инновационное производство кормов для аквакультуры запустят в Приморье

Компания «Возрождение» из Приморского края в 2025 г. намерена ввести в строй завод по производству высококачественных кормов для рыбоводных хозяйств. Планируется выпускать до 16 тыс. тонн в год кормов оригинальной рецептуры для тихоокеанских лососей, форели, осетровых, карпа, сома и других гидробионтов.

На первом этапе в компании планируют полностью обеспечить кормами лососевые рыборазводные заводы Дальнего Востока, а также выйти на экспортные рынки: Малайзия, Вьетнам, Индонезия.

Реализация проекта начиналась с разработки оригинальных рецептур, рассказал Fishnews исполнительный директор компании Александр Бекетов. Для этого были привлечены ученые, инженеры и технологи Передовой инженерной школы «Институт биотехнологии, биоинженерии и пищевых систем» ДВФУ. В результате в состав рационов вошли специальные компоненты (микроводоросли, гидролизаты и другие), эффективность которых была подтверждена исследованиями специалистов ДВФУ.

«Разработкой рецептур занимались на протяжении года. За исключением отдельных групп витаминов, все остальные компоненты кормов выращиваются, добываются и производятся в Приморье. Опытные образцы кормов мы отправили на лабораторное тестирование. Оно показало, что наши продукты не только не уступают, но по некоторым параметрам даже превосходят лучшие российские и импортные корма», — отметил собеседник Fishnews.

Параллельно начались работы по проектированию завода и технологической линии. К настоящему времени проектирование завершено, идет разработка рабочей документации. В Китае заказали изготовление технологической линии специально под оригинальную рецептуру «Возрождения».

«Мы уделили большое внимание автоматизации всех процессов нашей технологической линии. Завод высотой 24 метра будет управляться с планшета в несколько кликов», — подчеркнул Александр Бекетов.

В 2025 г. планируется доставить технологическую линию в Приморье, смонтировать и запустить завод. Уже сейчас в компании озабочены подготовкой высококвалифицированных кадров для производства, ведется целенаправленная работа с отечественными вузами, в том числе ДВФУ.

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