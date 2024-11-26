Новости
Инновационное производство кормов для аквакультуры запустят в Приморье. Эскиз предоставлен компанией «Возрождение»

Инновационное производство кормов для аквакультуры запустят в Приморье

Компания «Возрождение» из Приморского края в 2025 г. намерена ввести в строй завод по производству высококачественных кормов для рыбоводных хозяйств. Планируется выпускать до 16 тыс. тонн в год кормов оригинальной рецептуры для тихоокеанских лососей, форели, осетровых, карпа, сома и других гидробионтов.

На первом этапе в компании планируют полностью обеспечить кормами лососевые рыборазводные заводы Дальнего Востока, а также выйти на экспортные рынки: Малайзия, Вьетнам, Индонезия.

Реализация проекта начиналась с разработки оригинальных рецептур, рассказал Fishnews исполнительный директор компании Александр Бекетов. Для этого были привлечены ученые, инженеры и технологи Передовой инженерной школы «Институт биотехнологии, биоинженерии и пищевых систем» ДВФУ. В результате в состав рационов вошли специальные компоненты (микроводоросли, гидролизаты и другие), эффективность которых была подтверждена исследованиями специалистов ДВФУ.

«Разработкой рецептур занимались на протяжении года. За исключением отдельных групп витаминов, все остальные компоненты кормов выращиваются, добываются и производятся в Приморье. Опытные образцы кормов мы отправили на лабораторное тестирование. Оно показало, что наши продукты не только не уступают, но по некоторым параметрам даже превосходят лучшие российские и импортные корма», — отметил собеседник Fishnews.

Параллельно начались работы по проектированию завода и технологической линии. К настоящему времени проектирование завершено, идет разработка рабочей документации. В Китае заказали изготовление технологической линии специально под оригинальную рецептуру «Возрождения».

«Мы уделили большое внимание автоматизации всех процессов нашей технологической линии. Завод высотой 24 метра будет управляться с планшета в несколько кликов», — подчеркнул Александр Бекетов.

В 2025 г. планируется доставить технологическую линию в Приморье, смонтировать и запустить завод. Уже сейчас в компании озабочены подготовкой высококвалифицированных кадров для производства, ведется целенаправленная работа с отечественными вузами, в том числе ДВФУ.

Читайте также: Правительство подготовило нацпроект по технологическому обеспечению продбезопасности

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: аквакультурадальний востоккитайосетровыхправительствофорель
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

В отрасли идет глобальная модернизация

Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

Председатель правления Россельхозбанка

Борис ЛИСТОВ

Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

Все материалы

Интервью

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

Хотим, чтобы в отрасли слышали друг друга

Директор департамента развития рыбохозяйственного комплекса Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Дмитрий КЛЮНЕЕВ

Директор департамента развития рыбохозяйственного комплекса КРДВ

Дмитрий КЛЮНЕЕВ

К преференциальным режимам обратились крупнейшие рыбопромышленные компании

Министр по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО

Министр по рыболовству Сахалинской области

Иван РАДЧЕНКО

Мы стремимся постоянно улучшать условия для рыбаков-любителей

Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ. Фото пресс-службы ESG

Генеральный директор Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

Форум и выставка растут органично

Все интервью

Личное мнение

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

Статистическая слепота как причина изобретения «финансовой продразверстки» для рыбаков

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

В борьбе за чистоту рынка нужно эффективнее работать с уже имеющимися инструментами

Все материалы

Крупным планом

FMF-1000 — это наиболее мощная и продвинутая модель эхолота SEAMAN

SEAMAN: все о рыбе расскажет аргентинский эхолот

Компания была вынуждена пропустить нынешнюю лососевую путину

А в воде ли дело?

Несмотря на санкции, «Колд Трейд» по-прежнему готова реализовать современные проекты с холодильными системами для промысловых судов, рыбоперерабатывающих заводов и складов

Российских рыбопромышленников не оставят без холодильников

За прошедшие 20 лет компания значительно диверсифицировала свою деятельность

НПК МСА: Конструируем будущее, стремясь к совершенству

События

В этом году организаторы анонсировали участие в выставке и форуме более 400 компаний

Новых партнеров и идеи искал бизнес на выставке в Санкт-Петербурге

Владморрыбпорт принимает уловы «красной» путины

Лососевая пора: портовики Владивостока принимают уловы путины

Все события

Продвигая рыбу

Результатами первого года реализации программы «Дальневосточный минтай» Ассоциация добытчиков минтая поделилась на круглом столе «Российская рыба: как стимулировать рост потребления». Фото пресс-службы АДМ

Минтай завоевывает репутацию на внутреннем рынке

Делать рыбу более популярной среди россиян планируется в том числе через сегмент HoReCa

От корректной статистики до фестивалей: что включили в дорожную карту по росту рыбного потребления

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.