Моржам Камчатки усилят охрану

В Красную книгу Камчатского края включили тихоокеанского моржа, обитающего в прибрежных водах Олюторского района. Решение принято из-за резкого сокращения численности этих животных.

Напомним, в феврале 2024 г. идею единогласно поддержали на заседании комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам Камчатского края.

Кроме причин глобального характера, на катастрофическое снижение численности моржей существенное влияние оказывает браконьерство, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона.

«За последние 25–30 лет моржи исчезли с большинства камчатских лежбищ. Все эти годы не прекращается преследование животных со стороны браконьеров, снизилась эффективность охраны лежбищ моржей. Вероятно, большинство из исторических лежбищ моржей следует считать угасшими, и звери могут больше не вернуться», — отметила начальник отдела охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы Татьяна Гордиенко.

По ее словам, включение животных в Красную книгу Камчатского края позволит уполномоченным органам разработать и реализовать территориальные меры охраны морских млекопитающих.

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