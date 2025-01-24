Морские звери и крабы: ученые дальневосточных филиалов ВНИРО поделились результатами исследований

Биологическая секция Ученого совета Тихоокеанского филиала ВНИРО рассмотрела рейсовые отчеты об итогах работ по учету морских млекопитающих в западной части Охотского моря и о результатах ловушечной съемки в Север-Охотоморской подзоны.

Специалисты заслушали результаты экспедиции по учету морских млекопитающих в ноябре 2024 г. Основной целью рейса было получить информацию о состоянии запасов морского зверя в водах Охотского моря, в том числе северных морских котиков в районе острова Тюлений.

Ученые провели визуальное наблюдение за составом и численностью морских млекопитающих, выполнили фотосъемку животных для пополнения фотокаталога, осуществили их фотоидентификацию. На учетных галсах и транзитных переходах специалисты учли 99 голов морских млекопитающих, представленных семью видами, на основе фотоидентификации отдельно идентифицировали 5 косаток. Общее количество китообразных в каталоге, разработанном лабораторией морских млекопитающих ТИНРО, 76 животных.

Из крупных китов отмечен финвал. Анализ видового состава морских млекопитающих, учтенных во время экспедиции, показал преобладание белокрылой морской свиньи (49 экземпляров) и тихоокеанского белобокого дельфина (32 экземпляра). Кроме того, были зафиксированы малые полосатики, косатки, сивучи, северные морские котики.

Также рассматривались результаты ловушечной съемки в Северо-Охотоморской подзоне в летне-осенний период 2024 г., сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО.

В состав научной группы входили ученые Центрального института ВНИРО, Тихоокеанского, Хабаровского и Магаданского филиалов института.

Целью экспедиции была оценка состояния запаса, особенностей пространственного распределения, размерного состава, биологического состояния камчатского, синего, колючего крабов, краба-стригуна опилио в пределах района исследований. В ходе рейса специалисты ВНИРО выполнили 186 учетных ловушечных станций в широком диапазоне глубин от 11 до 104 м, обследована площадь более 60 тыс. кв. км.

Все полученные в ходе съемки материалы легли в основу прогноза общего допустимого улова на 2026 г. по трем шельфовым видам крабов Северо-Охотоморской подзоны.

Биологическая секция также рассмотрела вопрос о целесообразности возобновления тралового промысла тихоокеанской сельди на юго-востоке Сахалина, при условии доставки рыбы на берег. Эта мера позволит пользователям более полно осваивать промысловые скопления рыбы, отметили ученые.

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