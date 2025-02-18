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Подписи под документом поставили президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ и губернатор Дмитрий ДЕМЕШИН. Фото пресс-службы правительства Хабаровского края

ВАРПЭ и руководство Хабаровского края будут вместе развивать рыбную отрасль региона

Хабаровский край и Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили губернатор Дмитрий Демешин и президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Объединить усилия

Развитие рыбохозяйственного комплекса Хабаровского края и взаимодействие ВАРПЭ с правительством региона для создания условий успешного функционирования отрасли обсудили губернатор Дмитрий Демешин и глава ассоциации Герман Зверев. Встреча прошла в Хабаровске 14 февраля.

Хабаровский край — один из пяти основных рыбодобывающих регионов России: он стабильно занимает четвертое место по вылову на Дальнем Востоке и пятое — в стране. В рыбном хозяйстве края работают более 160 предприятий, на которых занято около 5 тыс. человек. В 2024 г. компании региона обновили промысловый рекорд, добыв 561 тыс. тонн водных биоресурсов. Они ведут промысел сардины-иваси, сельди, минтая и других востребованных на рынке видов. Налоговые поступления в региональный бюджет превысили 4 млрд рублей. В составе ВАРПЭ Хабаровский край представлен не только крупнейшими организациями, но и ассоциацией предприятий рыбной отрасли региона.

«Убежден, что сегодня, как никогда, требуется консолидация усилий власти и бизнеса. Мы должны вместе вырабатывать решения, которые позволят развивать эту важную для региона отрасль», — отметил Дмитрий Демешин.

Герман Зверев обратил внимание главы региона, что на фоне санкционного давления и высокой ключевой ставки происходит снижение финансовой устойчивости рыбопромышленных предприятий регионов. При этом за последние семь лет объем инвестиций в отрасль вырос почти в десять раз, идет модернизация добывающих и перерабатывающих мощностей, растут зарплаты.

«Наша задача — создать условия для стабильного функционирования предприятий, сохранения многоукладности рыбной отрасли региона, в которой преобладают не крупные вертикально итерированные холдинги, а небольшие компании сектора МСП. Соглашение с правительством региона создает условия для более эффективного решения этих задач», — прокомментировал глава ВАРПЭ.

Сотрудничество учтет потенциал региона

Соглашение между ВАРПЭ и Хабаровским краем подразумевает информационное, организационное, научно-методическое сотрудничество, совместную разработку мер поддержки сектора, развития его экономического и социального потенциала, реализацию природоохранных и экологических инициатив, проектов по популяризации хабаровской рыбы и совершенствованию нормативно-правовой базы с учетом региональных особенностей промысла и переработки.

«Уверен, что соглашение с ВАРПЭ обеспечит конструктивное и результативное взаимодействие и поможет создать условия для устойчивого развития рыбной отрасли Хабаровского края», — заключил Дмитрий Демешин.

Герман Зверев обратил внимание, что ранее ВАРПЭ подписала соглашения еще с несколькими регионами. В частности, с Камчатским краем ассоциация ведет работу по развитию судоремонта, с Магаданской областью — по подготовке проекта развития порта.

В Хабаровском крае ВАРПЭ считает важным развивать строительство малотоннажного флота, сообщили Fishnews в пресс-службе отраслевого объединения. Более того, ассоциация готова выйти с инициативой о внесении изменений в постановление правительства об объектах инвестиционных квот — чтобы осуществить перераспределение для малотоннажных судов и убрать ограничения, которые есть сейчас для такого флота.

«Это вкупе с предлагаемой полномочным представителем президента РФ программой поддержки строительства судов в Дальневосточном федеральном округе создаст реальную ресурсную мотивацию для тех предприятий, которые готовы будут строить малотоннажный флот, в том числе здесь, на мощностях Хабаровского края», — сказал Герман Зверев.

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Fishnews

  • Подписи под документом поставили президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ и губернатор Дмитрий ДЕМЕШИН. Фото пресс-службы правительства Хабаровского края
  • На встрече губернатор Дмитрий ДЕМЕШИН и президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ обсудили взаимодействие региона и ассоциации для успешного развития отрасли. Фото пресс-службы правительства Хабаровского края
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