Участки, квоты, сохранение биоресурсов: депутаты Хабаровского края погрузились в «рыбную» тематику

Первый в этом году правительственный час в Законодательной Думе Хабаровского края посвятили вопросам рыбного хозяйства. Парламентариев интересовали в том числе темы, актуальные для разных регионов.

Рыбохозяйственный комплекс Хабаровского края демонстрирует неплохую динамику — это и высокие объемы добычи, и рост производства продукции, и значительный налоговый вклад, отметил спикер регионального парламента Николай Шевцов. Однако существует и ряд проблемных зон. В числе таковых председатель краевой думы назвал высокую ключевую ставку ЦБ, недостаток у предприятий залоговой базы для привлечения кредитных средств, риски реализации инвестиционных проектов.

Обсуждение с краевым комитетом рыбного хозяйства и другими структурами, по словам парламентария, это как раз возможность рассмотреть создание наиболее эффективных условий для работы рыбопромысловых предприятий.

Спикер краевого парламента подчеркнул, что правительственный час — не первое обсуждение вопросов отрасли в Законодательной думе Хабаровского края.

«Этот разговор мы начали с момента формирования созыва в прошлом году. Ольга Николаевна Булкова, наш депутат, выступила с инициативой — мы ее поддержали», — рассказал Николай Шевцов.

Ресурсы и инвестиции

Рыбохозяйственный комплекс Хабаровского края стабильно занимает четвертое место по вылову на Дальнем Востоке и пятое — в России, привел данные председатель комитета рыбного хозяйства региона Никита Король. За 2024 г. рыбаки края обновили рекорд по объемам добычи, поймав 561,5 тыс. тонн. Производство рыбной продукции в регионе увеличилось с 386,3 тыс. тонн до 387,6 тыс. тонн. Основные отраслевые показатели в целом находятся на уровне 2023 г.

Руководитель регионального комитета рассказал о возможностях береговой переработки, отметил высокотехнологичное оснащение флота. МРКТ «Петр I» уже трижды ставил мировой рекорд по вылову рыбы среди судов такого типа.

Предприятия Хабаровского края участвуют в программе квот под инвестиции: построено пять краболовных судов (в том числе одно судно — по второму этапу крабовых аукционов) и ярусолов. Предполагается строительство еще четырех краболовов и одного ярусолова. Но и здесь перед отраслью встает целый ряд вопросов. Среди них — риски сокращения ресурсной базы предприятий края в результате перераспределения квот на добычу, а также закредитованность компаний, ведь строительство флота требует очень серьезных вложений.

В числе ключевых задач для комитета на 2025 г. Никита Король выделил в том числе решение вопроса изменения методики распределения части общего допустимого улова с донаделением объемами добычи малых и средних предприятий. Эту тему региональное ведомство уже поднимало на Дальневосточном научно-промысловом совете и других площадках.

Непростые темы лососевого направления

Большое внимание участники правительственного часа уделили тематике промысла и сохранения лососей.

Хабаровский край, как и другие регионы Дальнего Востока, готовится к перезаключению договоров на рыболовные участки. Именно эта тема была и остается для отраслевого сообщества одной из ключевых, заявил Fishnews президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко. Председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза Ольга Булкова отметила, что объединение будет сопровождать в непростом процессе перезаключения каждое из предприятий-членов.

На правительственном часе по предстоящему переоформлению депутаты задали целый ряд вопросов. Спикер краевой Думы подчеркнул: надо и дальше добиваться пересмотра формулы по расчету платы за перезакрепление участков — это важно для снижения финансовой нагрузки на предприятия. Работа в этом направлении региональным парламентом уже велась — удалось добиться поправок в части трехлетней рассрочки платежа (изменение включили в проект постановления правительства). «Мы на этом не останавливаемся», — заявил Николай Шевцов после правительственного часа журналистам.

Ольга Булкова (глава отраслевого объединения является депутатом регионального парламента) предложила рассмотреть возможность льготного кредитования для переоформления договоров на участки. Возможно, путем расширения программы льготного кредитования агропромышленного комплекса. Никита Король, в свою очередь, сообщил, что комитет готов обобщить предложения по поддержке предприятий и направить их в правительство для рассмотрения.

При заключении новых договоров пользователи участков должны будут также принять на себя обязательства перед регионом. И здесь в краевом парламенте предложили подумать о более щадящей региональной нагрузке для сохранения устойчивости предприятий.

Не остался без внимания на парламентском часе вопрос границ рыболовных участков.

В краевую повестку входят и другие важные для добычи лососей темы. Это и дорогая электроэнергия на северных территориях, и отправка работников на путину, и высокая стоимость доставки грузов, в том числе рыбной продукции, из мест промысла до портовых холодильников, перечислил Никита Король. Он заверил, что региона ведомство работает над решением всех этих вопросов.

«Прибрежка» и не только

Волновало депутатов и ресурсное обеспечение предприятий края с учетом тех перемен, которые произошли несколько лет назад в регулировании прибрежного рыболовства.

Для предприятий, выбирающих режим «прибрежки», объемы для освоения рассчитываются с повышающим коэффициентом, обратил внимание председатель комитета рыбного хозяйства.

В то же время интересным в ведомстве считают и вопрос «региональных квот» — такой механизм пару лет назад активно обсуждался на федеральном уровне по инициативе Магаданской области, однако идея реализована не была, хотя это могла бы быть поддержка предприятий отдаленных населенных пунктов, прокомментировал Никита Король.

Обновление флота и важность развития судоремонта, участие рыбохозяйственных предприятий в территориях опережающего развития, меры по сохранению лососевых, краевая программа «Доступная рыба» и привлечение студентов на путину, организация любительской рыбалки — все эти направления также рассматривались на встрече.

Краевые парламентарии продолжат заниматься «рыбной» тематикой. Николай Шевцов попросил коллег из регионального правительства взять в работу все поднятые депутатами вопросы и дать по ним обратную связь. Председателю профильного комитета думы — по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры — Валерию Постельнику поручено вместе с членом комитета, председателем Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза Ольгой Булковой спланировать дальнейшую работу с участием других заинтересованных госорганов, организаций и представителей предприятий.

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Маргарита КРЮЧКОВА, Fishnews