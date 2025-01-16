Рыбакам предложили квоты на крупнейшем озере в Приморье

Торги по продаже долей квот для промысла на озере Ханка планируется провести 10 февраля. В соответствии с новыми правилами аукцион будет проходить на электронной площадке.

Организатором торгов выступает министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края.

Всего на аукцион выставлено 18 долей квот: их покупатели получат права на промысел щуки, толстолобиков, монгольского краснопера, коня и горбушки, пресноводного сома, сазана, карася и верхогляда, сообщает корреспондент Fishnews.

Торги будут проводиться на площадке Российского аукционного дома. Напомним, что с сентября 2024 г. аукционы по продаже долей квот вылова перешли в электронный формат.

Прием заявок на участие в торгах по Ханке откроется 17 января и завершится 31 января. Квоты предоставляются до 31 декабря 2033 г.

Ханка — одно из крупнейших озер в стране и важнейший район пресноводного промысла в Приморском крае.

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