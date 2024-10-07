Эксперимент по контролю воздушных перевозок икры предложили расширить

Группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект о распространении пилотного проекта по регулированию доставки лососевой икры авиатранспортом на новые регионы. Контролировать вывоз продукции предлагается не только с Камчатки, но и из Хабаровского края и Чукотского автономного округа.

Проект о расширении эксперимента по контролю перевозок красной икры в багаже и ручной клади авиапассажиров поступил на рассмотрение Госдумы, сообщает корреспондент Fishnews.

Пилотный проект по регулированию транспортировки был запущен с ноября 2022 г. на Камчатке. Правовая основа для него была заложена федеральным законом: законодатели предусмотрели, что один авиапассажир может перевозить не более 10 кг лососевой икры непромышленного изготовления. Власти Камчатского края выступили с такой инициативой, чтобы перекрыть пути для вывоза с полуострова браконьерской продукции и тем самым оставить без рынка сбыта нелегальных добытчиков.

Планировалось, что эксперимент будет проходить до августа 2025 г. Теперь его предложено продлить до августа 2027 г. и охватить также Чукотку и Хабаровский край.

«По информации правительства Камчатского края, на сегодняшний день эксперимент показал свою высокую эффективность и позволил существенно сократить объем незаконной перевозки браконьерской икры», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Отмечено, что результаты работы положительно оценили Росрыболовство, Россельхознадзор и МВД.

Разработчики поправок полагают, что увеличение числа участников эксперимента и продление его сроков позволит более четко оценить эффективность принятой меры, сократить объемы лососевого браконьерства и защитить потребителей от небезопасной продукции.

Отмечено, что власти Чукотского автономного округа в 2023 г. уже направляли инициативу о присоединении региона к эксперименту в Госдуму, но она была отклонена с мотивировкой, что нужно дождаться оценки пилотного проекта на Камчатке.

Новый законопроект внесли сенаторы Андрей Яцкин, Александр Двойных, Сергей Митин, Борис Невзоров, Валерий Пономарев, Игорь Зубарев, Анна Отке, Анастасия Жукова, депутаты Алексей Гордеев, Ирина Яровая, Владимир Кашин, Николай Васильев и Елена Евтюхова.

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