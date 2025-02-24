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Профильная комиссия РСПП поддержала предложения об устранении избыточных требований транспортной безопасности на рыболовных судах

Безопасность не должна мешать работе рыбаков

Профильная комиссия РСПП поддержала предложения об устранении избыточных требований транспортной безопасности на рыболовных судах. Глава комиссии Герман Зверев отметил аналогичную позицию Российской палаты судоходства, а также готовность Минтранса и Росморречфлота работать над совершенствованием законодательства.

На заседании 20 февраля комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по рыбному хозяйству и аквакультуре рассмотрела ряд проблемных вопросов, связанных с выполнением требований по транспортной безопасности на судах рыбопромыслового флота. К таким требованиям относится, в частности, проведение на судах досмотров, сообщает корреспондент Fishnews.

По словам специалиста по транспортной безопасности компании «Тихрыбком» Владимира Хомика, по действующим нормам досмотр, в том числе с применением технических средств, фактически нужно проводить на трапе, на открытом воздухе. Это неудобно и неэффективно, а главное избыточно, поскольку точно такой же досмотр осуществляется при входе на территорию морского порта.

«Все рыбодобывающие суда приходят в порт, который представляет собой особо охраняемую территорию со специальным пропускным и внутриобъектовым режимами. Все лица, которые попадают на территорию порта, досматриваются, проходят обязательную проверку, все грузы досматриваются», — рассказал представитель «Тихрыбкома» и предложил исключить требования для судов проводить дополнительные досмотры.

Излишней процедуру досмотра назвал и заместитель гендиректора по безопасности мореплавания группы ФОР Федор Иотченко. По его словам, безопасность стоянки судов должны обеспечивать порты, а возложение этих обязанностей и на судовладельцев приводит к большим затратам, поскольку оборудование для досмотра стоит недешево.

Примерный уровень этих затрат подсчитала Ассоциация добытчиков минтая (АДМ). «В Дальневосточном бассейне более 500 судов. По нашим оценкам, выполнение этих требований потребовало бы более 2,8 млрд рублей, — заявил президент АДМ Алексей Буглак. — Большая часть — это покупка оборудования».

Дополнительные посты досмотра имеют смысл только в условиях объявления повышенного уровня безопасности, согласился с аргументами рыбаков и. о. начальника управления транспортной безопасности Росморречфлота Алексей Нестеренко. «У нас все морские терминалы на сегодняшний день имеют привлеченные подразделения или созданные собственные, которые на своих границах зон транспортной безопасности обеспечивают контролируемый доступ со всеми видами досмотра», — считает представитель ведомства.

Участники заседания подняли вопрос об обязательной аттестации сил обеспечения транспортной безопасности, которую должны проходить экипажи рыболовных судов. Сейчас длительная — 47 рабочих дней — и затратная процедура аттестации создает дополнительные проблемы при найме персонала рыбодобывающими предприятиями. В условиях острого дефицита плавсостава, когда людей порой набирают уже на отходящее судно, аттестация становится существенным барьером и усиливает проблему нехватки кадров на флоте, предупредил Алексей Буглак.

На Северном бассейне ситуация аналогичная, рассказала зампредседателя правления Союза рыбопромышленников Севера Ирина Мокерова. По ее словам, на суда рыбопромыслового флота распространяются все требования Минтранса, но специфика таких судов учитывается крайне редко.

При этом в 2023 г. в закон о транспортной безопасности были внесены поправки, позволяющие в некоторых случаях заменить аттестацию членов экипажа определенных транспортных средств на инструктаж. Суда морского и речного флота под эти послабления не попали, в связи с чем рыбаки предложили повторно инициировать внесение соответствующих изменений в законодательство.

По мнению начальника отдела флота и безопасности мореплавания управления флота, портов и международного сотрудничества Росрыболовства Дмитрия Субботина, имеет смысл с разной меркой подходить к командному и рядовому составу экипажей рыбопромысловых судов. Если командный состав, безусловно, подлежит аттестации, то для рядовых членов экипажа, с учетом характерной для рыбной отрасли текучки таких кадров, требования стоило бы смягчить.

По данным Росрыболовства, на рыбопромысловых судах работает свыше 50 тыс. человек, привел отраслевую статистику Герман Зверев. По его словам, каждый год как минимум 40% из них переходят с судна на судно, и с учетом количества дней, которые отводятся на аттестацию, можно оценить объем издержек для отрасли.

«Учитывая необходимость оперативного принятия решений при формировании команды для выхода рыбопромыслового судна в море, этот временной тормоз весьма и весьма весомый», — подчеркнул руководитель профильной комиссии РСПП.

Под другим углом смотрит на этот вопрос Российская палата судоходства. По мнению руководителя правового департамента палаты Андрея Щесняка, аттестация по сути является госуслугой, а значит должна либо оказываться бесплатно, либо требовать уплаты госпошлины.

«С 1 января государственная пошлина — 2 тыс. рублей, и вопросов не возникает. Но при аттестации взимается двойная плата, то есть еще плюс 25 тыс. рублей с каждого члена экипажа мы оплачиваем за проведение аттестации, — уточнил юрист. — Если устранить это нарушение закона, соответственно, финансовая нагрузка на судовладельцев как грузового флота, пассажирского, так и рыбаков существенно снизится».

Против замены аттестации на инструктаж Росморречфлот не возражает, однако в Минтрансе не разделяют такую позицию и предлагают проработать сроки процедуры. «Учитывая особенности водного транспорта, мы сейчас предусматриваем в постановлении № 905 в правилах аттестации возможность приостановки аттестации на определенный период, когда члены экипажа находятся в плавании», — рассказала начальник отдела нормативного обеспечения транспортной безопасности департамента транспортной безопасности Минтранса Марина Луканова. Она отметила готовность регулятора рассматривать предложения от рыбаков в части совершенствования требований, но попросила формулировать их максимально конкретно.

Представители рыбодобывающих компаний также указали на противоречия между требованиями по обеспечению транспортной безопасности и правилами пожарной безопасности. Первые предусматривают ограничение доступа к критическим элементам судна, таким как ходовой мостик, машинное отделение, румпельное отделение, тогда как вторые запрещают запирать двери, находящиеся на путях эвакуации. При этом применяемые сейчас системы контроля доступа на критические элементы судна никак не регламентируются Российским морским регистром судоходства.

По итогам заседания комиссия подготовит предложения для президента РСПП Александра Шохина и соответствующее обращение в Минтранс, подвел итоги Герман Зверев. Глава комиссии также обратил внимание на большой объем вопросов со стороны рыбаков к Росморречфлоту и предложил ведомству организовать их детальное обсуждение в рамках отдельного мероприятия.

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НазадМетки: РСППадмаквакультураросрыболовство
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