Наука исследует промысловые возможности Западной Сибири

Специалисты ВНИРО провели на озерах Курганской области исследования промысловых беспозвоночных — хирономид и гаммарид. Также ученые продолжили разведочные съемки для уточнения списка промысловых водоемов.

Тюменский филиал ВНИРО завершил первые в этом году исследования в рамках госмониторинга. Экспедицию на озера Курганской области провели специалисты лаборатории промысловых беспозвоночных филиала вместе с сотрудником центрального института.

Всего ученые обследовали 20 солоноватых и пресных озер общей площадью 70 кв. км, рассказали Fishnews в пресс-службе государственного научного центра. Специалисты изучили сырьевую базу гаммарид и хирономид. Впервые выполнили углубленные исследования вертикального распределения гаммарид подо льдом: у дна, в толще и у поверхности. Это позволит точнее рассчитать запас промысловых беспозвоночных и составить прогноз по их вылову.

Кроме того, ученые продолжили разведочные съемки — рекогносцировочные исследования водоемов для актуализации и расширения существующего перечня промысловых озер Западной Сибири.

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