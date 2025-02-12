Озера Зауралья ждут своих аквафермеров

В Курганской области на аукцион выставили 12 озерных участков для пастбищного рыбоводства. Заявки принимаются до 14 марта.

Торги организует Нижнеобское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, рыбоводные участки площадью от 18 до 78 га расположены на территории Куртамышского, Лебяжьевского, Макушинского, Сафакулевского, Целинного, Петуховского, Половинского и Каргапольского районов.

Стартовые цены лотов — от 14,4 тыс. до 62,4 тыс. рублей. Торги предполагается провести 20 марта в Тюмени.

Все участки предоставляются на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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