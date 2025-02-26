Российский вылов приближается к 800 тыс. тонн

С начала года российские рыбаки добыли 787,5 тыс. тонн рыбы и морепродуктов. В том числе в Дальневосточном бассейне освоено около 670 тыс. тонн водных биоресурсов.

На Дальнем Востоке добыли 482,1 тыс. тонн минтая, 22,4 тыс. тонн трески, почти 130 тыс. тонн тихоокеанской сельди (+15,1 тыс. тонн к уровню 2024 г.), рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Северном бассейне наловили 44,3 тыс. тонн водных биоресурсов. Трески поймали 32 тыс. тонн, пикши — 6 тыс. тонн.

Западный бассейн принес рыбакам 15,1 тыс. тонн ВБР — это на 47,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Освоено 9,7 тыс. тонн шпрота (+2,9 тыс. тонн) и 5,1 тыс. тонн балтийской сельди (+2,1 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне вылов достиг 8,4 тыс. тонн. 7,6 тыс. тонн из них пришлось на хамсу.

Уловы Волжско-Каспийского бассейна составили 12,8 тыс. тонн — на 8,5% выше уровня 2024 г. Почти вся добыча — килька: ее поймали 12,1 тыс. тонн (+1 тыс. тонн).

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 36,4 тыс. тонн (+17,5%).

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