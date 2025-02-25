Международная комиссия решила увеличить квоту по ставриде ЮТО

Комиссия Региональной организации по регулированию рыболовства в южной части Тихого океана приняла решение на 2025 г. В том числе по вылову ставриды — важнейшего для российских рыбаков объекта в этом районе.

13-я сессия Комиссии Региональной организации по регулированию рыболовства в южной части Тихого океана (SPRFMO, СПРФМО) проходила в Сантьяго (Чили).

Представители 17 стран — членов комиссии обсудили условия промысла и меры сохранения на 2025 г., сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Основные объекты промысла в юго-восточной части конвенционного района — ставрида, скумбрия, гигантский кальмар, а в юго-западной — донные виды рыб.

По результатам оценки состояния запасов пелагических рыб и условий их промысла Комиссия решила пойти на дальнейшее увеличение общего допустимого улова ставриды в 2025 г. При этом российская квота на ставриду увеличена на 25%. Промысел скумбрии в качестве прилова в текущем году по-прежнему не будет лимитирован.

Россия ведет промысел пелагических рыб в южной части Тихого океана на протяжении 50 лет, включая период с 2013 г., когда региональная Комиссия приступила к работе, отметили в институте.

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