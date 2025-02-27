Цифровую экосистему для АПК развивает Россельхозбанк

Платформы «Своё Родное» и «Своё Фермерство» Россельхозбанка в 2024 г. привлекли новых участников. Цифровые решения открывают перед производителями новые возможности по сбыту продукции, отметили в Приморском филиале РСХБ.

Россельхозбанк рассказал о результатах работы экосистемы «Своё» в 2024 г. За четыре года работы она объединила 15 млн россиян и порядка 7 млн предложений цифровых инструментов для торговли, туризма и фермерской кооперации, сообщили Fishnews в пресс-службе РСХБ.

Количество поставщиков на платформе «Своё Фермерство», объединяющей решения для АПК, выросло до 17 тысяч. Число производителей на платформе «Своё Родное» превысило 13 тысяч. Запущено новое направление ремесленных товаров и кооперация для фермеров.

Одна из задач цифровых решений — поддержка производителей в вопросах сбыта, отмечает руководитель Приморского регионального филиала Россельхозбанка Елена Бакуменко. На маркетплейсе «Своё Родное» представлена в том числе и рыбная продукция, на сайте есть специальный раздел «Рыба и морепродукты».

«Работа банка нацелена на развитие рыбного хозяйства, разностороннюю поддержку предприятий, ведь это залог сильной экономики», — подчеркнула глава филиала.

АО «Россельхозбанк»

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