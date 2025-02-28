Что меняется с марта

С 1 марта вступает в силу ряд изменений законодательства в рыбохозяйственной сфере. Fishnews рассказывает о новшествах.

Поправки для рыбаков Дальнего Востока

С началом марта вступают в силу изменения правил рыболовства для Дальневосточного бассейна, внесенные Минсельхозом осенью прошлого года.

Поправки предусмотрены для промышленного лова, организации любительской рыбалки, для традиционного рыболовства. Так, уточняются пункты по ведению и хранению рыболовного журнала, наличию документов при осуществлении добычи.

Вносится дополнение по сбросу отходов переработки морских гребешков в Северо-Курильской зоне.

Подробно с изменениями можно ознакомиться в приказе Минсельхоза от 22 октября 2024 г. № 631.

Новые правила по водоохранным зонам

С 1 марта начнут действовать новые правила установления границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов (постановление правительства РФ от 31 октября 2024 г. № 1459).

Водоохранные зоны — территории, примыкающие к береговой линии морей, озер, рек, ручьев и водохранилищ. Прибрежные защитные полосы устанавливаются в границах водоохранных зон.

В таких местах действует особый режим хозяйственной и иной деятельности. Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос направлено на то, чтобы информировать о такой специфике. Цель — беречь водоемы, среду обитания животных и растений, в том числе водных биоресурсов.

Постоянный рейд для рыбоохраны

Законодатели предусмотрели для рыбинспекторов возможность работать в режиме постоянного рейда — таким образом устраняется пробел, появившийся после обновления в 2020 г. правовой базы о госконтроле.

Режим постоянного рейда позволяет инспекторам постоянно находиться в пунктах контроля и перемещаться по определенной территории и акватории для борьбы с нарушениями.

Новые возможности для рыбоводных заводов

Арендованные лососевые заводы теперь смогут получить рыбоводный участок без торгов — конкурсов и аукционов. Такие изменения предусмотрены приказом Минсельхоза от 11 ноября 2024 г. № 672.

Преференции предоставляются для перехода предпринимателей, которые занимались за счет собственных средств искусственным воспроизводством анадромных рыб (а это в том числе тихоокеанские лососи), на режим товарной аквакультуры. Ранее возможность уже была предоставлена в случае, если для искусственного воспроизводства использовался объект в собственности.

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