«Бензопила» Илона Маска прошла по NOAA

СМИ Соединенных Штатов пишут, что сотни сотрудников Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) получили уведомления об увольнении. Это ведомство в том числе обеспечивает надзор в области рыболовства.

Сокращениями занимается новый государственный орган США — Департамент эффективности, возглавляемый Илоном Маском, сообщает корреспондент Fishnews.

Пока масштаб увольнений не до конца понятен. Но он может коснуться не менее 5% сотрудников NOAA, в том числе занятых в управлении промыслом и защите морских животных, отмечает американская пресса.

Ряд сенаторов и членов Палаты представителей США поспешили назвать кадровую чистку ударом по общественной безопасности, указав, что сотрудники службы занимаются наблюдением за опасными погодными явлениями — ураганами и цунами. Кроме того, сбои в работе NOAA могут, по мнению парламентариев, привести к финансовым потерям в сельском хозяйстве и рыболовстве.

«Бензопила» Илона Маска прошла не только по работникам NOAA, но и по целому ряду реализуемых управлением проектов в области рыболовства. Так, по информации СМИ, ликвидирован «морской грант» штата Мэн — он оказывал поддержку рыбакам, прибрежным сообществам и морской экономике штата.

Читайте также: Ученые США спрогнозировали «климатические» миграции в Беринговом море

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews