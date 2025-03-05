Росрыболовство подвело итоги зимнего промысла

По данным отраслевой системы мониторинга, российские рыбаки с начала года освоили 915,2 тыс. тонн. В ключевых рыбохозяйственных бассейнах динамика уловов пока отстает от прошлогоднего графика.

В Дальневосточном бассейне, где продолжается охотоморская минтаевая путина, рыбопромышленными предприятиями в 2025 г. добыто 775,2 тыс. тонн водных биоресурсов, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Вылов минтая составил 574,2 тыс. тонн, трески — 26,6 тыс. тонн, тихоокеанской сельди — 133,5 тыс. тонн (на 18,5 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2024 г.).

В Северном бассейне освоили 53,4 тыс. тонн, в том числе 38,4 тыс. тонн трески и 7,5 тыс. тонн пикши.

В Западном бассейне суммарные уловы достигли 17,7 тыс. тонн и на 16,8% опережают показатели прошлого года. Вылов шпрота (кильки) составил 11,5 тыс. тонн, балтийской сельди (салаки) — 6 тыс. тонн.

Рыбаки Азово-Черноморского бассейна выловили 9,8 тыс. тонн (на 9,7% выше уровня 2024 г.), включая 8,9 тыс. тонн хамсы.

В Волжско-Каспийском бассейне освоено 14,3 тыс. тонн рыбы — на 10% больше, чем годом ранее. Успешно идет промысел кильки — 13,7 тыс. тонн, что на 1,4 тыс. тонн выше показателей прошлого года.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот выловил 43,5 тыс. тонн водных биоресурсов — на 18,9 тыс. тонн больше, чем за соответствующий период 2024 г.

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