Рыбаков предупредили об освоении краба ангулятуса
Рекомендованный вылов краба-стригуна ангулятуса в Западно-Беринговоморской зоне выбран полностью. В связи с этим органы Росрыболовства проинформировали рыбаков о прекращении добычи.
На 3 марта вылов краба-стригуна ангулятуса в Западно-Беринговоморской зоне составил 167,805 тонны. Это 114,39% от рекомендованного объема добычи на 2025 г. Уведомление об этом опубликовано на сайте Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства.
По правилам при достижении рекомендованного вылова право на вылов прекращается.
Читайте также: Снижение стартовой цены не помогло продать доли квот глубоководных крабов
Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.
Fishnews