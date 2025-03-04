Рыбаков предупредили об освоении краба ангулятуса

Рекомендованный вылов краба-стригуна ангулятуса в Западно-Беринговоморской зоне выбран полностью. В связи с этим органы Росрыболовства проинформировали рыбаков о прекращении добычи.

На 3 марта вылов краба-стригуна ангулятуса в Западно-Беринговоморской зоне составил 167,805 тонны. Это 114,39% от рекомендованного объема добычи на 2025 г. Уведомление об этом опубликовано на сайте Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства.

По правилам при достижении рекомендованного вылова право на вылов прекращается.

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