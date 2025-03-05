Китай встретит рыбопродукцию США новой пошлиной

Пекин объявил о введении дополнительных тарифов в 10-15% на импорт продуктов сельского и рыбного хозяйства из Соединенных Штатов, а также запретил сотрудничество с некоторыми американскими компаниями. Рыба и морепродукты США будут обложены пошлиной в 10%.

Меры вступят в действие с 10 марта, хотя уже находящиеся в пути партии можно будет ввезти в Китай по старым правилам до 12 апреля, пишут американские СМИ.

Такова реакция Пекина на объявленное США увеличение ввозных пошлин на китайские товары до 20%, сообщает корреспондент Fishnews. При этом на поставки целого ряда продукции из КНР в Соединенные Штаты все еще действуют пошлины в размере 10-25%, введенные в первый президентский срок Дональда Трампа.

Кроме того, глава США ввел дополнительные тарифы на импорт товаров из Канады и Мексики, которые тоже являются значимыми поставщиками и импортерами рыбы и морепродуктов, отмечает зарубежная пресса.

По мнению экспертов, введение тарифов на импорт рыбопродукции из Канады, Мексики, Китая, а в перспективе и Евросоюза может иметь краткосрочный положительный эффект для норвежских и чилийских экспортеров лосося, однако долгосрочный эффект скажется на всем мировом рыбном рынке.

СМИ обратили внимание, что Дональд Трамп объявил о своем решении за день до начала ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей.

Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что США, повышая тарифы, отплатили за доброту враждебностью. Он также отметил, что китайский народ никогда не подвергался запугиванию, и выразил твердое намерение Пекина ответить Вашингтону взаимностью на любую его инициативу.

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