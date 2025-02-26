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Устрицы — популярный объект на марифермах Дальнего Востока

Для марифермеров Дальнего Востока создают быстрорастущих устриц

Технологию получения устойчивого стада триплоидной устрицы разработали ученые Института Мирового океана ДВФУ. Специалистам удалось достичь планки жизнеспособной молоди на уровне 50% (в обычных условиях до товарного размера дорастают лишь 30%).

Новый способ внедрили на базе одной из морских ферм. Это позволило вырастить устрицу со средней массой мягких тканей на 82,9% больше, чем у диплоидной, сообщили Fishnews в пресс-службе Дальневосточного федерального университета. Проект реализован при поддержке госпрограммы «Приоритет-2030».

Биологи сконцентрировались на триплоидных устрицах, у которых имеется три набора хромосом. Это позволяет им направлять всю свою энергию на рост и развитие массы вместо размножения. Получение такой устрицы повышает выживаемость и сохраняет вкусовые качества особей товарного размера в течение года.

Триплоидную устрицу можно выводить химическим и физическим способами или скрещиванием тетраплоидных самцов с диплоидными самками. Высокая коммерческая стоимость и токсичность химических агентов ограничивают их применение в получении триплоидов. Способ скрещивания тетраплоидных самцов с диплоидными самками эффективен с точки зрения коммерческой выгоды, но несет высокие экологические риски в виде стерилизации природных популяций тихоокеанской устрицы, обратили внимание в ДВФУ.

Физические же методы, а в частности тепловой шок, не требуют больших финансовых затрат и являются экологичными. Поэтому они все чаще используются для управления хромосомными наборами двустворчатых моллюсков.

Ученые провели эксперимент по тепловой индукции триплоидии у тихоокеанской устрицы и апробировали различные методы оценки плоидности. Впервые в практике дальневосточной аквакультуры специалисты использовали метод тепловой индукции организменной полиплоидии у тихоокеанской устрицы Crassostrea gigas. Он заключается в кратковременном изменении температуры воды в емкости с оплодотворенными яйцеклетками.

Специалисты оценивали эффективность использования метода, отслеживали выживаемость и развитие личинок, а также рост и развитие устрицы в реальных производственных условиях. Общая выживаемость триплоидных личинок была в 2,4 раза выше, чем у диплоидных.

К 22 месяцам выращивания устриц 80,9% триплоидных особей достигли коммерческого размера, доля диплоидных устриц к этому моменту была невысока, составив 57,9%. Средний вес триплоидных устриц за 24 месяца выращивания составил 124,6 ± 2,7 г, что на 43% больше, чем у диплоидных.

«Известный факт, что триплоиды тихоокеанской устрицы растут быстрее и достигают большей массы, чем обычные диплоидные особи, указывает на необходимость разработки и внедрения безопасных методов биотехнологии в практику марикультурных хозяйств. Проведенное исследование обозначило перспективу применения кратковременного температурного воздействия на оплодотворенные яйцеклетки для получения триплоидной устрицы в коммерческих целях», ― подчеркнула кандидат биологических наук, доцент кафедры клеточной биологии и генетики Института Мирового океана ДВФУ Анна Анисимова.

При этом особи полностью сохранили свою пищевую ценность и вкусовые качества, обратили внимание в университете.

Ученые отмечают, что эффективность технологии зависит от режима воздействия, который подбирался в ходе эксперимента. Специалисты планируют продолжить исследование по оптимизации этого режима. Подход не относится к генетической модификации, поэтому абсолютно безопасен для потребителя, напомнили в ДВФУ.

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