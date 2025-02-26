Для марифермеров Дальнего Востока создают быстрорастущих устриц

Технологию получения устойчивого стада триплоидной устрицы разработали ученые Института Мирового океана ДВФУ. Специалистам удалось достичь планки жизнеспособной молоди на уровне 50% (в обычных условиях до товарного размера дорастают лишь 30%).

Новый способ внедрили на базе одной из морских ферм. Это позволило вырастить устрицу со средней массой мягких тканей на 82,9% больше, чем у диплоидной, сообщили Fishnews в пресс-службе Дальневосточного федерального университета. Проект реализован при поддержке госпрограммы «Приоритет-2030».

Биологи сконцентрировались на триплоидных устрицах, у которых имеется три набора хромосом. Это позволяет им направлять всю свою энергию на рост и развитие массы вместо размножения. Получение такой устрицы повышает выживаемость и сохраняет вкусовые качества особей товарного размера в течение года.

Триплоидную устрицу можно выводить химическим и физическим способами или скрещиванием тетраплоидных самцов с диплоидными самками. Высокая коммерческая стоимость и токсичность химических агентов ограничивают их применение в получении триплоидов. Способ скрещивания тетраплоидных самцов с диплоидными самками эффективен с точки зрения коммерческой выгоды, но несет высокие экологические риски в виде стерилизации природных популяций тихоокеанской устрицы, обратили внимание в ДВФУ.

Физические же методы, а в частности тепловой шок, не требуют больших финансовых затрат и являются экологичными. Поэтому они все чаще используются для управления хромосомными наборами двустворчатых моллюсков.

Ученые провели эксперимент по тепловой индукции триплоидии у тихоокеанской устрицы и апробировали различные методы оценки плоидности. Впервые в практике дальневосточной аквакультуры специалисты использовали метод тепловой индукции организменной полиплоидии у тихоокеанской устрицы Crassostrea gigas. Он заключается в кратковременном изменении температуры воды в емкости с оплодотворенными яйцеклетками.

Специалисты оценивали эффективность использования метода, отслеживали выживаемость и развитие личинок, а также рост и развитие устрицы в реальных производственных условиях. Общая выживаемость триплоидных личинок была в 2,4 раза выше, чем у диплоидных.

К 22 месяцам выращивания устриц 80,9% триплоидных особей достигли коммерческого размера, доля диплоидных устриц к этому моменту была невысока, составив 57,9%. Средний вес триплоидных устриц за 24 месяца выращивания составил 124,6 ± 2,7 г, что на 43% больше, чем у диплоидных.

«Известный факт, что триплоиды тихоокеанской устрицы растут быстрее и достигают большей массы, чем обычные диплоидные особи, указывает на необходимость разработки и внедрения безопасных методов биотехнологии в практику марикультурных хозяйств. Проведенное исследование обозначило перспективу применения кратковременного температурного воздействия на оплодотворенные яйцеклетки для получения триплоидной устрицы в коммерческих целях», ― подчеркнула кандидат биологических наук, доцент кафедры клеточной биологии и генетики Института Мирового океана ДВФУ Анна Анисимова.

При этом особи полностью сохранили свою пищевую ценность и вкусовые качества, обратили внимание в университете.

Ученые отмечают, что эффективность технологии зависит от режима воздействия, который подбирался в ходе эксперимента. Специалисты планируют продолжить исследование по оптимизации этого режима. Подход не относится к генетической модификации, поэтому абсолютно безопасен для потребителя, напомнили в ДВФУ.

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