По промыслу сельди на Сахалине предложены изменения

Минсельхоз представил проект поправок в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна. Изменения предложены для промысла сельди в Восточно-Сахалинской подзоне.

Проект приказа Министерства сельского хозяйства вносит уточнения в подпункт по ограничениям орудий лова в Восточно-Сахалинской подзоне, сообщает корреспондент Fishnews.

Предлагается вывести из-под запрета на применение разноглубинных тралов на промысле сельди в этой подзоне район к югу от параллели 49°15' с.ш. Речь идет о рыболовстве с учетом уловов в местах доставки и выгрузки.

В случае принятия приказ вступит в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

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