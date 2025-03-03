Сельдь претендует на льготный билет

Камчатский край предложил включить в перечень субсидируемой продукции для перевозки по железной дороге сельдь и другие социально значимые виды рыбы. Инициативу региона поддержали Минсельхоз, Росрыболовство и отраслевые ассоциации.

Расширить ассортимент рыбной продукции, на которую распространяется льготный тариф при вывозе железнодорожным транспортом с Дальнего Востока, врио председателя правительства Камчатского края Юлия Морозова предложила на круглом столе, прошедшем 28 февраля в Совете Федерации. В рамках обсуждения мер господдержки рыбоперерабатывающей отрасли она обратила внимание на ограниченный список субсидируемых видов рыбы.

«Сегодня в перечень таких товаров не входит очень востребованная продукция из сельди, камбалы, трески. Это продукция, которая и в наших уловах занимает большую долю, и населением Российской Федерации любима, востребована и полезна. Если бы эти товары попали, то это и плюс для рыбопереработчиков, и плюс, прежде всего, для населения, которое по более доступным ценам смогло бы эту продукцию потреблять», — отметила представительница рыбацкого региона.

К позиции Камчатки присоединилась Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ). «Поддерживаем субсидирование доставки с Дальнего Востока. Важная тема — сельдь, в первую очередь остальные виды рыбы, и не забыть переработку — фарш минтая и сурими», — заявил вице-президент АСРФ Алексей Осинцев.

В Рыбном союзе также поддержали льготный проезд для сельди как сравнительно недорогой рыбы, но усомнились в целесообразности распространения этой меры поддержки на более ценные виды водных биоресурсов. «Субсидировать камбалу, которая стоит 200 рублей за килограмм на Дальнем Востоке, и тем более треску, которая стоит 460 рублей на Дальнем Востоке? Я напомню, субсидия составляет порядка 6 рублей в тарифе перевозочном. Ну что такое 6 рублей на 460 рублей стоимости на Дальнем Востоке? Эта цифра размоется просто в пути, и потребитель ее точно не увидит», — высказал мнение председатель Рыбного союза Александр Панин.

Как сообщает корреспондент Fishnews, против субсидирования провоза сельди возражений не нашлось ни у Росрыболовства, ни у Министерства сельского хозяйства. Директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза Евгений Кац напомнил, что сейчас господдержка охватывает перевозки продукции из минтая, горбуши и сардины-иваси.

«Будем отрабатывать прозвучавшие здесь другие социально значимые ресурсы», — пообещал глава профильного департамента.

При этом представитель Минсельхоза напомнил, что вопрос о транспортных субсидиях до сих пор всегда встречал сопротивление со стороны Минфина, и для предоставления этой льготы как для минтая, так и для горбуши с сардиной-иваси потребовались поручения главы государства. В связи с этим первый зампредседателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин рекомендовал регулятору и бизнесу выработать консолидированную позицию, прежде чем обращаться к правительству с такой инициативой.

«Мы точно готовы в этом отрабатывать конкретику с Камчаткой и другими по объемам, — отметил Евгений Кац. — Кстати, действительно, наращиваются объемы сельди в последнее время. Думаю, что мы сфокусируемся на этих видах, они все социально значимые — и сельдь, и треска, и камбала. Дальше будет зависеть от расчетов, наверное, и от наличия источников [финансирования — прим. ред.]».

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