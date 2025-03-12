К соглашению ВТО о рыбацких субсидиях присоединилась Гватемала

Посол Гватемалы Эдуардо Эрнесто Сперисен-Юрт передал генеральному директору Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеале документ, подтверждающий ратификацию республикой соглашения о запрете вредоносных рыболовных субсидий.

Нгози Оконджо-Ивеала в торжественной речи обратила внимание на разнообразную морскую экосистему Гватемалы и подчеркнула важность ее рыболовства для продовольственной безопасности и занятости в прибрежных сообществах. Об этом сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на пресс-службу ВТО.

Эдуардо Эрнесто Сперисен-Юрт в свою очередьзаявил, что официальное принятие Гватемалой соглашения подтверждает приверженность страны устойчивости и ответственному управлению морскими ресурсами. Посол также отметил, что таким образом Гватемала присоединяется к международному сообществу в борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом.

По информации Всемирной торговой организации, теперь число членов ВТО, официально принявших соглашение, достигло 92. Теперь для вступления его в силу нужно заручиться поддержкой всего 19 государств.

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