На Северном бассейне расширился список получателей инвестквот

Инвестиционные квоты вылова трески и пикши на 2025 г. распределены еще двум компаниям Северного бассейна. Приказ об этом выпустило Росрыболовство.

Изменения в таблицы распределения инвестиционных квот трески и пикши по пользователям Северного бассейна внесены приказом Росрыболовства от 6 марта 2025 г. № 110.

Как сообщает корреспондент Fishnews, объемы предусмотрены еще для двух компаний — «Компании ЛКТ» и компании «Эридан».

Напомним, что в прошлом году последняя завершила строительство среднего рыболовного морозильного траулера «Лев» на судостроительном заводе «Отрадное» в Ленинградской области. «Компания ЛКТ» выступила заказчиком судна «Братья Лаптевы» на Выборгском судостроительном заводе.

Всего сейчас квоты трески и пикши распределены под 22 инвестиционных объекта 18 компаниям Северного бассейна.

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