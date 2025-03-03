Росрыболовство начинает прием заявок на инвестквоты

1 марта стартовали еще две кампании от желающих принять участие в программе инвестиционных квот вылова. Объемы предлагаются как на Дальневосточном, так и на Северном бассейне.

Для распределения предусматриваются инвестиционные квоты как первого этапа, так и второго (это разные виды квот). В ходе заявочной кампании первого этапа бизнесу предложены доли квот разнорыбицы на Дальнем Востоке, а также доли квот трески и пикши на Северном бассейне — под строительство флота на отечественных верфях.

В рамках второго этапа инвестквот планируется распределить объемы минтая, сельди и разнорыбицы на Дальневосточном бассейне. Здесь в качестве объектов вложений предусмотрены промысловый, транспортный флот, береговые мощности, сообщает корреспондент Fishnews.

Заявительные кампании продлятся до конца июня.

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