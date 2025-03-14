Рыбаки взяли первый в году миллион тонн

С начала года российские предприятия добыли 1,036 млн тонн водных биоресурсов. В том числе 872 тыс. тонн рыбы и морепродуктов освоено в Дальневосточном бассейне.

На Дальнем Востоке поймали 660,5 тыс. тонн минтая, 29 тыс. тонн трески, 136,8 тыс. тонн тихоокеанской сельди (+15,3 тыс. тонн к уровню 2024 г.), рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Северном бассейне уловы составили 61,4 тыс. тонн. Добыто 43,8 тыс. тонн трески и 8,9 тыс. тонн пикши.

Западный бассейн принес рыбакам 19,5 тыс. тонн ВБР, это на 8,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Шпрота (кильки) освоили 12,9 тыс. тонн (+0,7 тыс. тонн), балтийской сельди (салаки) — 6,3 тыс. тонн (+1 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне предприятия взяли 10,8 тыс. тонн, прибавка по сравнению с уровнем 2024 г. составила 20,5%. Почти весь улов пришелся на хамсу: 9,8 тыс. тонн (+1,6 тыс. тонн).

В Волжско-Каспийском бассейне освоили 17,7 тыс. тонн, превысив показатель на отчетную дату прошлого года на 17,6%. Практически вся добытая рыба — килька: 17,1 тыс. тонн (+2,8 тыс. тонн).

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот наловил 53,9 тыс. тонн водных биоресурсов(+24,1 тыс. тонн, или 81,1% к уровню 2024 г.).

Читайте также: Ученые оценят запасы донных видов в водах Гвинеи-Бисау

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews